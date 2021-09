Ce Cyberpunk 2077 Mod peut vous sauver de la mort, pour un prix

in

Il existe un nouveau mod Cyberpunk 2077 disponible au téléchargement sur PC qui ajoute un système de santé, dans lequel vous payez une prime pour une équipe de professionnels de la santé formés au jeu pour vous faire revivre très rapidement.

Le mod, Death Alternative par l’utilisateur 3nvy de Nexus Mods, contourne l’écran de la mort en vous offrant la possibilité de revivre dans une chambre d’hôtel à proximité. Quelle pièce est à deviner, mais le temps de traitement et les tourbillons nécessaires pour activer un package dépendent du niveau que vous sélectionnez. Il y en a trois disponibles : Argent (10 000), Or (25 000 et Platine (50 000), qui restaurent respectivement 25 %, 50 % ou 100 % de votre vie.

Voici comment cela fonctionne : vous vous dirigez vers le bâtiment Trauma Team situé dans le MedCenter, où vous sélectionnez ensuite l’un des trois plans disponibles. Il n’y a aucun coût initial, vous pouvez donc choisir le niveau Platine si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes mort, on vous demande si vous voulez ressusciter ou sortir à l’ancienne : regarder l’écran de la mort et recharger une sauvegarde précédente. Si vous avez suffisamment d’Eddies dans votre poche pour le plan que vous avez choisi, vous revivrez dans une chambre d’hôtel. Vous manquez de fonds et l’équipe de traumatologie annule votre assurance.

Hypothétiquement, vous pouvez vous réanimer autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous avez les Eddies pour vous permettre quelle que soit votre prime d’assurance maladie.

Le mod en est encore aux “premières étapes”, mais 3nvy a prévu des fonctionnalités en cours, telles que des debuffs à la mort et éventuellement un réveil à la poubelle avec tout votre équipement dépouillé et une quête pour le récupérer (si aucune assurance n’est activée ).

Bien que ce mod soit actuellement disponible sur PC, il est possible qu’il apparaisse dans le jeu officiel. Le développeur CD Projekt Red a récemment embauché un groupe de moddeurs pour travailler à la fois sur le backend et le support des mods de Cyberpunk 2077.

Dans d’autres nouvelles de Cyberpunk 2077, le CDPR a déclaré lors d’un rapport sur les résultats du 1er septembre que les éditions PS5 et Xbox Series X|S du jeu pourraient manquer la “date cible” de “fin 2021”.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.