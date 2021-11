Ce DAO essaie d’acheter la Constitution pour 20 millions de dollars

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Le jeudi 18 novembre, Sotheby’s vendra aux enchères l’un des 13 (ou 11, selon votre source) exemplaires de l’édition originale de la Constitution américaine, imprimée en septembre 1787 pour distribution aux membres du Congrès continental et aux États qui aurait besoin de débattre et de ratifier le document. C’est la première fois que le document est mis en vente depuis un tiers de siècle, et cette fois, un nouveau DAO a vu le jour pour effectuer l’achat collectivement. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW décompose ConstitutionDAO, en regardant :

Ce que le projet essaie de réaliser À quelle vitesse il se met en place et prend de l’ampleurCe que cela signifie pour l’avenir des DAO

