Ce DC Blunder vient de mettre des stocks de voyage en vente

Bien que le rideau final semble tomber sur le drame d’un an de la pandémie de Covid-19, le département d’État américain prévoit un rappel.

Pour ceux qui ont peut-être manqué la nouvelle, le département d’État a émis un nouvel avertissement inquiétant concernant les voyages dans des régions du monde à «haut risque». Lundi dernier, le département a augmenté son niveau d’alerte aux voyageurs pour un nombre important de pays, car il pondère plus fortement les données Covid-19 dans son système de notation.

Selon le nouveau système, plus des trois quarts des pays du globe restent si risqués qu’ils méritent une cote de niveau 4 «Ne pas voyager» du Département d’État. C’est le niveau généralement réservé aux endroits où l’on pourrait subir l’emprisonnement ou des attaques mettant sa vie en danger, simplement parce qu’il est américain.

Avant cette révision, seulement 16% des pays du monde avaient obtenu une note de niveau 4. Mais lundi, ce pourcentage a grimpé à 80%. Plus de 160 pays portent désormais le label «Ne pas voyager».

Sans surprise, cette annonce a porté un coup dur aux valeurs liées aux voyages… du moins temporairement. Mais je crois que ce revers offre une nouvelle opportunité pour établir, ou augmenter, des positions dans le secteur du voyage.

Je vais vous montrer comment dans le numéro d’aujourd’hui…

Le Canada est désormais aussi «sûr» que la Corée du Nord

Les lignes directrices révisées du département d’État semblent si bizarres et absurdes qu’elles ne créeront probablement pas de vent contraire durable à la reprise mondiale des voyages en cours.

Selon le nouveau système de notation, par exemple, les Américains voyageant au Canada font face à un risque de niveau 4, comparable à une visite en Corée du Nord ou au Venezuela.

De même, le Département d’État considère désormais la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et le Danemark comme des risques de voyage de niveau 4, tout comme le Myanmar, l’Irak et la Libye. Donc, si vous voulez tenir compte des nouvelles directives du Département d’État, vous voudrez reporter à nouveau vos vacances en Europe cette année et visiter à la place des endroits «moins risqués».

Vous pourriez, par exemple, vous lancer dans certains des pays africains de niveau 3 «plus sûrs», comme la Sierra Leone, le Rwanda et le Libéria… ou pas. Au lieu de cela, vous pouvez simplement ignorer les nouvelles directives et lancer les dés sur des lieux de niveau 4 comme l’Islande, le Luxembourg, la Suisse ou la Suède.

De toute évidence, ces «conseils» pourraient ne pas être aussi utiles que prévu. Le département d’État semble tirer la sonnette d’alarme au moment même où les risques liés à Covid sont enfin en retrait.

Les taux de vaccination contre le Covid montent en flèche dans de nombreux pays, y compris la plupart des pays européens qui viennent de rejoindre le groupe de niveau 4.

Ici, aux États-Unis, plus de 85 millions d’Américains ont terminé leur vaccination contre le Covid-19. Cela représente environ un tiers de la population adulte. Et ce décompte augmente à un rythme d’environ 9 millions par semaine.

Comme le montre le graphique ci-dessous, un pourcentage en croissance rapide d’Américains a reçu une dose de vaccination. Cette tendance à la hausse contribue à produire une tendance à la hausse similaire du «débit des voyageurs», selon les données de la Transportation Security Agency (TSA).

Le lien entre un taux de vaccination en hausse et une activité de voyage en hausse est parfaitement logique… à tel point que je m’attendrais à ce que l’activité de voyage dans le monde continue d’augmenter en même temps que les taux de vaccination, aussi menaçantes soient les nouvelles évaluations du Département d’État.

Vraisemblablement, près de 100% des Américains qui envisagent de voyager à l’étranger obtiendraient un vaccin avant de planifier leur voyage. Néanmoins, le département d’État semble percevoir un risque croissant plutôt qu’un risque décroissant.

Traîner le panneau de bienvenue

Cette posture déroutante contraste fortement avec les nombreux pays du monde entier qui conçoivent des processus intelligents pour rouvrir les frontières internationales et reprendre les voyages aériens internationaux.

L’Islande, la Croatie, la Grèce et Israël font partie des pays accueillant ou sur le point d’accueillir des Américains vaccinés. D’autres pays tentent de faciliter et de relancer l’activité de voyage en accélérant certains types de «passeport vaccinal».

De nombreuses compagnies aériennes et hôtelières soutiennent également ces efforts en testant diverses solutions technologiques permettant de vérifier les résultats de la vaccination ou des tests Covid-19 d’un passager.

Comme le rapporte Bloomberg Businessweek:

«Singapore Airlines a commencé un essai de l’application Travel Pass de l’IATA, tout comme Qatar Airways… Aux États-Unis, American Airlines Group Inc. a signé avec l’application VeriFly déployée par la société de logiciels biométriques Daon. United a développé sa propre plateforme en interne, Travel Ready, qui permettra aux passagers à destination de certaines destinations de télécharger des carnets de vaccination à partir de début avril… Hyatt Hotels Corp. a annoncé le 9 mars qu’il explorait l’utilisation de VeriFly pour aider les invités à assister aux réunions dans ses propriétés. »

D’une manière ou d’une autre, le voyage mondial continuera sa reprise stop-start. Très probablement, les vaccins et les passeports vaccinaux faciliteront ce rétablissement.

Le nouveau système de notation du département d’État ne l’arrêtera pas.

Je continue de croire que les actions liées aux voyages offrent certaines des meilleures opportunités de risque-récompense du marché boursier pour les 12 à 24 mois à venir.

Et si le recul de cette semaine dans le secteur se poursuit, cela remettra solidement ces métiers dans la zone «Achat».

NOTE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélecteur de titres primé avec de nombreux appels «10-bagger» – sur de bons marchés ET de mauvais.