Ce débat vient peut-être d’être réglé avec les cryptos

Étant originaire de Pennsylvanie, j’ai été pris dans de nombreuses rivalités intra-étatiques au cours de ma vie.

Source : Shutterstock

Philadelphie contre Pittsburgh. Je viens de plus près de Philly, donc Philly tout le chemin pour moi.

Même chose avec les Flyers contre les Penguins… et les Eagles contre les Steelers.

Penn State contre Pitt, que j’ai réussi à éviter en allant ailleurs.

Et peut-être le plus grand de tous… Wawa contre Sheetz.

Je suis sérieux.

Bien que ces deux chaînes de dépanneurs/stations-service chevauchent leurs activités dans une assez petite partie de l’État, le débat sur la meilleure s’étend d’est en ouest. Les avis sont nombreux et intenses.

Je connais même des maris et des femmes qui sont de l’autre côté de la dispute et qui expriment très clairement leur préférence.

Eh bien, Sheetz vient de tirer le dernier coup dans la rivalité avec une annonce qui a des implications beaucoup plus importantes que celle qui a un meilleur sandwich au petit-déjeuner…

Je m’amuse un peu avec toute cette histoire de rivalité, mais l’annonce est vraiment importante.

Dès cet été, Sheetz permettra à ses clients de régler leurs achats avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) … que ce soit de l’essence à la pompe ou quelque chose à l’intérieur du magasin, comme une commande de leurs célèbres bouchées de macaroni au fromage.

Et ce n’est pas seulement Bitcoin.

D’autres crypto-monnaies – appelées altcoins – seront également acceptées, y compris Ethereum (CCC :ETH-USD), Litecoin (CCC :LTC-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Certains altcoins ont surperformé le bitcoin dans le passé, et je m’attends à ce qu’ils continuent à présenter des opportunités encore plus importantes.

La configuration de Sheetz fonctionne via un réseau de paiement numérique appelé Flexa, qui est toujours privée. Flexa convertit instantanément vos crypto-monnaies en dollars afin que vous puissiez payer directement au magasin. Sheetz est l’une des nombreuses entreprises qui ont exploré cette option – de Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) à Nordstrom (NYSE :JWN) à Petco (NASDAQ :TRAME) à Whole Foods, qui appartient à Amazon (NASDAQ :AMZN).

En fait, payer avec Bitcoin est désormais plus facile et plus largement disponible que vous ne le pensez. Tout cela fait partie de la transformation de la blockchain qui est sur le point de changer tant dans nos vies. Surtout comment nous payons les biens et services…

Par exemple, non seulement vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies sélectionnées sur Pay Pal (NASDAQ :PYPL), vous pouvez également utiliser des cryptos pour payer certains achats en ligne. Vous choisissez simplement cette option à la caisse.

Vous pouvez payer en utilisant l’une des nombreuses cartes de débit cryptées. Ils fonctionnent un peu plus comme une carte prépayée qu’une carte de débit associée à votre compte bancaire. Vous devez convertir la pièce que vous utilisez en dollars, puis charger ce montant sur la carte.

Et… puisque vous pouvez obtenir des cartes de crédit qui vous récompensent pour à peu près n’importe quoi, vous pouvez également obtenir des cartes de crédit qui vous rapportent des crypto-monnaies pour vos dépenses. C’est à peu près la même chose que de récupérer de l’argent pour vos achats, mais dans ce cas, il est converti en bitcoin ou en altcoin.

Beaucoup de gens ne le savent pas encore, mais les cryptos – et la technologie blockchain sur laquelle ils reposent – ​​vont tout changer. La façon dont vous achetez des biens et services de tous les jours… achetez une maison… payez vos impôts… votez… même comment vous commandez une pizza.

Cette transformation est déjà en cours, mais le véritable changement sismique – lorsque les bénéfices massifs sont réalisés – se produit alors que les entreprises, les consommateurs et ces gros investisseurs réalisent ce qui se passe.

Voici l’une de mes règles d’investissement en hypercroissance :

Plus une technologie change le monde pour le mieux, plus elle générera de revenus et plus les gains seront GRANDS pour les investisseurs.

C’est pourquoi la blockchain va être si énorme. Cela touchera pratiquement toutes les industries sur Terre.

Je parle de vos informations financières et bancaires… informations personnelles de santé… informations commerciales exclusives… contrats… informations fiscales… paiements par carte de crédit (et récompenses)… transactions immobilières… énergie… et ainsi de suite.

Lorsque vous contrôlez l’information, vous contrôlez les gens. Et c’est ce qui est génial avec la blockchain : elle ne peut pas être contrôlée par un pouvoir central.

C’est pourquoi on l’appelle déjà « le nouvel Internet » ou « Internet 2.0 ». Il redonne le pouvoir aux citoyens… au consommateur… au patient… à l’individu. La blockchain peut tout rendre plus transparent, efficace et honnête.

Cela se produit en ce moment, et probablement seulement une personne sur 1 000 le comprend. Il est sur le point de déclencher un tsunami de nouvelles richesses et de créer de nouveaux millionnaires et milliardaires. Le prochain Bill Gates ou le prochain Jeff Bezos pourraient bien être un entrepreneur blockchain.

Je crois que quiconque agit maintenant pourrait transformer un petit investissement en une vie de richesse.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

