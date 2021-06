Ce désinfectant pour les mains a été rappelé parce que les gens pourraient vouloir le boire – .

Au cours de la dernière année, nous avons vu bien plus de 100 produits de désinfectant pour les mains distincts rappelés en raison de la présence de méthanol, une substance qui est toxique pour les humains lorsqu’elle est absorbée par la peau. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’exposition au méthanol peut causer un certain nombre de problèmes de santé, notamment la cécité, des convulsions, des vomissements et, dans de rares cas, même la mort.

Le dernier rappel de désinfectant pour les mains, cependant, n’a rien à voir avec le méthanol. En fait, la raison derrière la décision de Prarie Wolf Spirits de rappeler volontairement les contenants de 16,9 onces liquides et de 20 onces liquides de son propre désinfectant pour les mains est que les bouteilles ressemblent à des bouteilles d’eau et qu’il existe des craintes bien fondées que quelqu’un en ramasse une commencer à prendre une gorgée.

Maintenant, j’admets que lorsque j’ai entendu parler de cela pour la première fois, j’ai pensé que c’était plus que absurde. Mais une fois que j’ai regardé les photos des produits incriminés, tout a commencé à avoir un sens. Comme en témoigne l’image ci-dessus, ces désinfectants pour les mains ressemblent vraiment à des bouteilles d’eau, et je peux comprendre pourquoi ils pourraient présenter un risque pour les enfants qui ne savent pas lire, ou même pour les adultes qui pourraient rapidement ramasser une bouteille avant de lire l’étiquette.

Le communiqué de presse annonçant le rappel se lit en partie :

Oklahoma City, Oklahoma, Prairie Wolf Spirits, Inc. rappelle volontairement tous les lots de désinfectant pour les mains Prairie Wolf Distillery emballés dans des contenants de 16,9 onces liquides et 20 onces liquides qui ressemblent à des bouteilles d’eau au niveau du consommateur. Le rappel n’affecte aucun autre produit désinfectant pour les mains de Prairie Wolf Distillery. Le produit présente un risque d’ingestion.

L’ingestion de désinfectant pour les mains, qui est destiné à un usage topique, pourrait potentiellement entraîner une toxicité de l’alcool. Les symptômes de la toxicité de l’alcool peuvent aller d’un manque de coordination, d’un discours ralenti ou trouble, de la somnolence au coma, qui peut être fatal. De plus, l’ingestion d’alcool peut affecter le cerveau et entraîner une conduite avec facultés affaiblies ou l’utilisation de machinerie lourde. L’alcool peut également interagir avec de nombreux médicaments, ce qui peut entraîner des effets indésirables graves. L’ingestion d’alcool par des personnes dépendantes à l’alcool peut interférer avec le maintien de l’abstinence. De plus, les personnes dépendantes à l’alcool peuvent rechercher de grandes quantités de désinfectants pour les mains à base d’éthanol comme substitut. À ce jour, Prairie Wolf Spirits n’a reçu aucun rapport d’effets indésirables liés à ce rappel.

Le produit est destiné à être appliqué localement pour aider à réduire les bactéries sur la peau qui pourraient causer des maladies lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles et est emballé dans des bouteilles en plastique de 16,9 onces (UPC 6000331899) et 20 onces (UPC 6000365984) qui ressemblent à des bouteilles d’eau. Le produit peut être identifié par les étiquettes de la bouteille illustrées ci-dessous. Le produit a été distribué à des clients et consommateurs sélectionnés à l’échelle nationale aux États-Unis.