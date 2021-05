Ce désinfectant pour les mains est si dangereux qu’il peut vous rendre aveugle – arrêtez de l’utiliser si vous en avez – .

Au milieu de la pandémie de coronavirus – et en particulier vers le début – il y a eu une énorme quantité de désinfectants pour les mains, car les gens cherchaient à maintenir une bonne hygiène des mains afin de réduire leurs chances d’attraper le COVID. En retour, nous n’avons pas tardé à voir des dizaines de marques de désinfectants pour les mains être rappelées en raison de la présence de méthanol, une substance qui peut être particulièrement toxique pour les humains.

Le méthanol, également connu sous le nom d’alcool de bois, peut provoquer une myriade de symptômes graves lorsqu’il est absorbé par la peau. Certaines des complications les plus discordantes peuvent inclure la cécité permanente, des convulsions et des vomissements. En 2020, il y a même eu quelques cas de personnes décédées d’une intoxication au méthanol. Au total, la FDA a interdit tout au long de 2020 plus de 100 désinfectants pour les mains en raison de la présence de méthanol.

Avance rapide jusqu’en 2021 et nous voyons toujours des rappels de désinfectants pour les mains arriver. Selon une récente annonce de la FDA, une société mexicaine appelée Dibar Nutricional S. de RL De CV (ou Dibar en abrégé) a récemment émis un rappel volontaire pour ses Dibar Labs Bouteilles de désinfectant pour les mains en bouteilles de 8 oz et 16 oz. La société procède également au rappel des produits ProtectoRx Hand Sanitizer emballés dans des bouteilles de 2 oz et 16 oz liquide, ainsi que des bouteilles de 16 oz Advance Hand Sanitizer. La raison des rappels de produits susmentionnés est la même: du méthanol a été détecté dans chacun des produits.

Qu’il suffise de dire que si vous avez ce désinfectant pour les mains dans votre maison, vous devez le jeter immédiatement.

Le message de la FDA annonçant le rappel peut être vu ci-dessous:

Énoncé de risque: Une exposition importante au méthanol peut entraîner des nausées, des vomissements, des maux de tête, une vision trouble, une cécité permanente, des convulsions, le coma, des lésions permanentes du système nerveux ou la mort. Bien que toutes les personnes utilisant ces produits sur leurs mains soient à risque, les jeunes enfants qui ingèrent accidentellement les produits et les adolescents et les adultes qui boivent les produits comme substitut d’alcool (éthanol) sont les plus à risque d’intoxication au méthanol. À ce jour, la société n’a reçu aucun rapport d’effets indésirables liés à ce rappel.

Ces produits sont utilisés comme désinfectants pour les mains et commercialisés pour aider à réduire les bactéries sur la peau lorsque le savon et l’eau ne sont pas disponibles. Les bouteilles de désinfectant pour les mains concernées comprennent un code de lot à deux chiffres imprimé sur la bouteille près de la base. Les produits peuvent être identifiés par l’image de l’étiquette fournie à la fin de cette version. Les produits étiquetés Dibar Labs Hand Sanitizer ont été distribués dans tout le pays aux États-Unis par l’intermédiaire de SEND LLC et de ses clients. Les produits étiquetés ProtectoRx Hand Sanitizer ont été distribués à Porto Rico par PR TRADING LLC et ses clients. Les produits étiquetés Advance Hand Sanitizer ont été distribués aux États-Unis par RGV HEALTH SERVICES LLC DBA VALLEY et ses clients.

Dibar Nutricional S. de RL De CV, a informé ses distributeurs directs par courrier et leur a demandé de retirer immédiatement les produits rappelés du commerce s’ils possédaient encore des stocks.

Les consommateurs, les distributeurs et les détaillants qui ont les désinfectants pour les mains faisant l’objet du rappel devraient cesser de les utiliser, de les distribuer et / ou de les vendre et de les retourner au lieu d’achat.

Les consommateurs ayant des questions concernant ce rappel peuvent contacter nos bureaux commerciaux, +52443-314-5369, MF, pendant les heures ouvrables de 9h00 à 18h00 HE et / ou nous envoyer un e-mail à QA@dibarlabs.com. Les consommateurs doivent contacter leur médecin ou leur fournisseur de soins de santé s’ils ont rencontré des problèmes pouvant être liés à la prise ou à l’utilisation de ce produit.