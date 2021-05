Ce désinfectant pour les mains peut vous aveugler ou même vous tuer – arrêtez de l’utiliser maintenant si vous en avez – .

L’idée qu’une bouteille de désinfectant pour les mains pourrait vous aveugler ou même vous tuer peut sembler hyperbolique à première vue, mais la réalité est que la FDA a rappelé plus de 100 marques de désinfectant pour les mains au cours de la dernière année pour cette même raison. À l’origine de chaque rappel de désinfectant pour les mains, il y a la présence de méthanol, une substance parfois appelée alcool de bois.

Lorsqu’il est absorbé par la peau, le méthanol peut être extrêmement dangereux et provoquer une gamme de symptômes graves. Selon la FDA, certains symptômes associés à la toxicité du méthanol comprennent des maux de tête, des vomissements, une confusion mentale et des nausées. Dans les cas plus graves, le méthanol peut entraîner des convulsions, la cécité et, dans de rares cas, même la mort.

Et encore une fois, bien que cela puisse sembler exagéré, la triste réalité est qu’il y a eu une poignée de cas au cours de la dernière année où des enfants sont morts après avoir ingéré accidentellement un désinfectant pour les mains avec du méthanol.

Qu’il suffise de dire que ces rappels de désinfectants pour les mains sont importants à souligner et doivent être pris au sérieux.

Les derniers produits désinfectants pour les mains faisant l’objet d’un rappel proviennent de la marque Medically Minded Hand Sanitizer et comprennent les quatre éléments suivants:

8 onces. UPC 676753004208; Lot E332020, Lot E212020 et Lot E082020 8,5 oz. UPC 676753004147; Lot E372020 10 onces. UPC 676753004178 Lot GV4420205

Tous les produits ci-dessus ont une «date limite d’utilisation» du 21/05/2022 sur l’étiquette, ce qui devrait, nous l’espérons, les rendre faciles à identifier et à éliminer par la suite.

Le communiqué de presse de la FDA sur le rappel est ci-dessous:

Ce rappel a été lancé en raison de la présence de méthanol non déclaré. L’utilisation ou la consommation de ce produit peut entraîner des nausées, des vomissements, des maux de tête, une vision trouble, une cécité permanente, des convulsions, le coma et / ou des dommages permanents au système nerveux ou la mort. Bien que toutes les personnes utilisant ces produits sur leurs mains soient à risque, les jeunes enfants qui ingèrent accidentellement ces produits et les adolescents et adultes qui boivent ces produits comme substitut d’alcool (éthanol) sont les plus à risque d’intoxication au méthanol. Le méthanol a été découvert grâce à des tests en laboratoire.

À ce jour, Global Sanitizers n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés à ce rappel.

Nous avons commencé à expédier ce produit vers le 10 juillet 2020.

Examinez immédiatement votre inventaire et mettez en quarantaine le produit faisant l’objet d’un rappel. De plus, si vous avez pu distribuer davantage ce produit, veuillez identifier vos clients et les informer immédiatement de ce rappel de produit. Votre notification à vos clients peut être améliorée en incluant une copie de cette lettre de notification de rappel. Si vous avez ces articles rappelés en stock, veuillez envoyer un e-mail à rappel@globalsanitizers.com et nous vous fournirons des instructions supplémentaires pour la destruction du produit.

Ce rappel doit être effectué au niveau du consommateur.

Votre aide est appréciée et nécessaire pour prévenir les maladies des consommateurs ou les dommages aux patients.

Veuillez envoyer un courriel à rappel@globalsanitizers.com pour obtenir des instructions supplémentaires.

Si vous avez des questions, appelez Ryan au 702.323.4402

Ce rappel est fait à la connaissance de la Food and Drug Administration.