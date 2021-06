Ce dimanche, Mayweather vs. Paul : combat de l’année

C’est probablement le combat de l’année, au-delà du niveau. Cela fait plusieurs mois que l’avant-première du duel entre Floyd Mayweather et Logan Paul est lancée. L’attente autour Le retour de Mayweather après 4 ans sans compétition, contre un jeune homme qui jamais fait de sport professionnellement ils étaient le combo parfait pour dimanche à 22h, est un must.

Tout est prêt pour le retour de Floyd.

L’homme de 26 ans il pratiquait la boxe amateur et il y a quelques mois, il a commencé le jeu avec plus de 23 millions d’abonnés YouTube : la possibilité d’affronter l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire. Alors que les négociations avec Floyd étaient en bons termes lors des préparatifs, ces derniers mois, l’atmosphère s’est réchauffée.

le frère de Logan, Jacques Paul, également influenceur, était au centre de la polémique il y a quelques semaines lorsqu’après la présentation officielle du combat Il a affronté Money et lui a volé sa casquette. Floyd ne se tenait pas les mains jointes et réprimandé Jake, qui a causé des perturbations majeures avec des ananas inclus à la périphérie du Hard Rock Stadium.

Même des versions ont circulé qui Mayweather allait affronter les deux frères le même dimanche soir, bien qu’il ait été nié par l’environnement de Mayweather. Jake Paul lui-même a sorti il ​​y a quelques semaines : “Floyd va à nouveau sous-estimer le combat.”

Floyd face à face avec Jake

Mike Tyson il a été encouragé à rendre un verdict sur qui gagnerait : “Mayweather va vraiment frapper Logan Paul. », bien qu’il ait été chargé de préciser que il aime les frères paul, pour qu’il ne les affronte jamais.

La rencontre de Floyd Mayweather et Logan Paul est devenue incontrôlable Le « Money » est venu aux mains avec Jake Paul, frère de son prochain rival, après avoir assisté aux médias au Hard Rock Stadium.pic.twitter.com/RfGhI06ebt – LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) 7 mai 2021

Combien de temps prend Mayweather ?

.L’ancien boxeur était l’un des athlètes les mieux payés au monde et nous sommes habitués à ses démonstrations d’ostentation. A cette occasion, on estime qu’une somme approximative de 100 millions de dollars. À cet égard, il a déclaré: “Mon surnom est Money pour une raison. J’ai travaillé très dur pendant des années et des années pour atteindre un certain niveau. Je crois qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort. Donc si c’est une chose facile comme ça (le combat), un braquage de banque légalisé, je dois le faire”.

Jour, heure et télévision

.Le combat aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami East dimanche 6 juin à partir de 22 heures local. Bien que le système Payperview bien connu soit appliqué aux États-Unis, en Argentine, il sera possible de voir le duel pour ESPN sans avoir à payer un supplément. Il est à noter que le gala régira selon les règles de la boxe traditionnelle, bien que il ne sera pas de nature professionnelle.

