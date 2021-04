“Ce dimanche sera une journée très spéciale pour moi”

23/04/2021 à 18:39 CEST

Ailier gauche international danois Casper Mortensen, qui ce samedi reviendra sur les pistes après 169 jours d’absence en raison de la blessure qu’il a subie fin octobre dernier au ménisque externe du genou gauche et sur laquelle il a subi une intervention chirurgicale, a commenté que ce dimanche “sera un super fête “pour lui et” une journée très spéciale “.

Opéré le 6 novembre, son retour se fera sur la piste de Villa de Aranda Burgalés lors de la 29e journée de la Ligue Asobal. A 31 ans, il a été champion olympique à Rio 2016 et Coupe du monde en 2019 et vice-champion du monde en 2013 et européen en 2014.

Il est arrivé au Barça lors de la saison 2018-2019 en tant que meilleur buteur de la Bundesliga (230 buts) et lors de sa première campagne, malgré la blessure qu’il a subie à l’issue de la Coupe du monde en février 2019 et qu’il avait en cale sèche treize ans. mois, a ajouté 163 buts.

Nouvelle blessure

Cette saison, il est retourné sur les courts au début et jusqu’à la nouvelle blessure, il a joué 13 matchs et a marqué 48 buts jusqu’au moment de la blessure.

Dans des déclarations aux médias du club, il a indiqué: «Je suis content d’être de retour sur les pistes. J’ai travaillé très dur et être de nouveau avec mes collègues me rend très heureuse. J’ai vu de nombreux matchs assis dans les gradins et je ne pensais qu’à rejouer et à concourir. “

“Le club m’a beaucoup aidé et merci à mon coach Xavi Pascual et au médecin de l’équipe Jose Antonio GutiérrezSurtout demain je reviendrai à la compétition », ajoute-t-il.

Viser les champions

Avec le Barça, il a remporté tous les titres, sauf la Ligue des champions, dans laquelle il était absent en raison de blessures dans les phases finales de 2019 et 2020. Maintenant, il attend juste “pour pouvoir le gagner cette année.” “J’espère que je pourrai être au sommet de chaque match”, dit-il.

Il reconnaît qu’il n’a toujours pas le rythme de la compétition: “Je suis une personne qui aime le handball et chaque jour je suis devenu plus mentalisé pour le moment qui vient maintenant et Je veux remercier tout le monde qui m’a soutenu dans ces moments difficiles. “.

