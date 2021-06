Ce disque dur de 4 To est à un prix avantageux sur Amazon et gardera vos photos en sécurité même sans Google Photos | La technologie

Les unités de stockage deviennent de plus en plus abordables pour tous les budgets et de plus en plus nécessaires chaque jour. Ce disque dur portable de 4 To peut être le complément parfait à votre plate-forme.

Sauvegarder des photos, des vidéos, des documents et toutes sortes d’informations est devenu une tâche très lourde qui nécessite soit un bon système de stockage dans le cloud, soit l’aide d’un disque dur qui renforce la mémoire de l’ordinateur.

Pour beaucoup, la solution à ce besoin réside dans les petits disques durs à transporter facilement comme ce modèle de Western Digital. Il vous permet d’économiser jusqu’à 4 To pour seulement 80 euros grâce à cette offre d’Amazon.

Un appareil comme celui-ci généralement autour de 150 eurosC’est pourquoi la remise de 49% que nous avons trouvée dans la boutique en ligne est si intéressante. C’est un prix très ajusté pour lequel nous aurons le disque dur chez vous dans quelques jours sans frais de port et avec la possibilité d’en demander un livraison rapide depuis un compte Amazon Prime.

Son aspect le plus intéressant est de 4 To de capacité dans un modèle compact noir dans lequel nous pouvons enregistrer toutes sortes de fichiers. Toutes nos photos, musiques, vidéos et autres fichiers pour ne pas surcharger la mémoire de l’ordinateur ou payer un abonnement à un service de stockage cloud.

Sa taille est vraiment pratique avec 235 grammes de poids et une taille parfaite pour ranger dans n’importe quel sac à dos ou sac (11,18 x 8,13 x 2,1 cm). Intégrer un port USB 3.0 pour le connecter à l’ordinateur ou à tout autre appareil, mais il permet également l’utilisation d’un périphérique USB 2.0. De plus, il est compatible avec Windows et peut être formaté pour Mac.

Votre vitesse de lecture et d’écriture atteint 5 Go, un bon chiffre qui nous promet des performances optimales dans un appareil pratique à utiliser et à ranger lorsqu’il n’est plus nécessaire. Vous pouvez également l’utiliser pour enregistrer des jeux et connectez-le à la console pour jouer avec eux en temps réel.

Si vous cherchez un appareil pour sauvegarder du contenu facilement et rapidement, qui ne prend pas beaucoup de place, cette offre de 79,99 euros est à prendre en compte. Vous pouvez également profiter des avantages d’achat qu’Amazon accorde aux clients Prime en essayant le premier mois d’essai gratuit.

