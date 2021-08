Ce disque dur externe pas cher de Seagate coûte 80 euros et avec ses 4 To vous ne manquerez jamais de stockage | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui nos ordinateurs portables sont utilisés pour tout, mais surtout pour stocker beaucoup de données, images, vidéos, documents et programmes que nous utiliserons, ou non, tout au long de leur cycle de vie utile.

Et bien sûr, en général, la capacité de stockage fournie en standard avec l’ordinateur portable finit par se raréfier au fil des mois, et l’achat d’un disque dur externe et portable sera l’une des choses que vous allez devoir faire. , et pour anticiper les événements, en ce moment sur Amazon qu’il y a l’un des 4 To réduits de près de 25 €.

Ce disque dur externe Seagate 4 To à 80,92 € sur Amazon est donc la meilleure option que vous ayez à cet égard, grâce à sa remise de 24,97 € par rapport à son prix précédent.

Avec ce disque dur externe Seagate de 4 To, vous ne manquerez jamais d’espace de stockage

Ce disque dur externe Seagate 4 To à 80,92 € chez Amazon vous pouvez le recevoir avec la livraison gratuite chez vous pour les prochains jours, sur un disque dur qui est valable à la fois pour notre ordinateur portable et notre console de jeux.

La bonne chose à propos de ce disque dur, comme la plupart, c’est qu’il est plug and play, c’est-à-dire que vous le connectez au port USB 3.0 de l’ordinateur portable et vous pouvez en profiter immédiatement.

Ce disque dur externe n’est pas seulement valable pour nos consoles de jeux, mais aussi pour notre ordinateur portable et cela nous permettra de stocker tous les programmes, vidéos, images et même un système d’exploitation supplémentaire dans ses 4 To, afin que nous ne les perdions jamais, puisque à tout moment, le disque dur standard fourni avec notre ordinateur portable peut cesser de fonctionner.

