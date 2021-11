Ce disque dur Seagate NAS de 8 To est en quelque sorte toujours en vente pour 180 $

Si vous avez suivi notre couverture des offres NAS du Cyber ​​Monday, vous auriez vu que de nombreux boîtiers NAS et disques durs étaient en vente. Il y a quelques offres encore actives, et celle qui m’intéresse le plus est le disque dur NAS Seagate IronWolf 8 To.

J’ai dit à plusieurs reprises dans le passé que les disques IronWolf sont le choix idéal pour les boîtiers NAS, et ce disque de 8 To est toujours en vente pour 180 $, soit 62 $ de moins que son prix de vente habituel. J’ai plusieurs de ces disques dans divers boîtiers, et qu’il s’agisse de streaming Plex à 4K, de transferts de fichiers rapides ou d’hébergement d’une suite de productivité locale et d’un serveur de messagerie, ces disques sont parfaits pour la tâche.

Donc, si vous êtes toujours à la recherche de disques durs, l’IronWolf 8 To devrait être le complément idéal à votre serveur domestique. Vous obtenez ici beaucoup de stockage, et le disque lui-même est doté d’un logiciel personnalisé conçu pour garantir qu’il résiste parfaitement à une utilisation 24h/24 et 7j/7, et Seagate offre une garantie de trois ans en standard. Donc, si vous venez d’acheter un NAS ou que vous cherchez à augmenter le stockage de votre serveur, c’est le lecteur à acheter pour Cyber ​​Monday.

Disque dur NAS Seagate IronWolf 8 To | 62 $ de rabais



Ce disque dur NAS dispose d’un cache de 256 Mo et fonctionne à 7 200 tr/min, et est parfaitement adapté à votre boîtier NAS. Si vous n’en avez pas encore acheté un, vous devriez le faire pendant qu’ils sont encore en vente.

180 $ sur Amazon

Disque dur NAS WD Red Plus 10 To | 75 $ de rabais



Si vous avez besoin de plus de stockage, le lecteur WD Red Plus 10 To est un bon choix. Il a un ensemble de fonctionnalités similaire à celui du Seagate IronWolf, et vous obtenez un peu plus de valeur avec cette offre particulière. Vous bénéficiez également de la même garantie de trois ans, et il est conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

210 $ chez Amazon Cyber ​​Monday Deals

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.