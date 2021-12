Ce distributeur domestique transforme l’air en 10 litres d’eau minérale par jour | La technologie

Nous vivons entourés d’eau, mais la grande majorité sont inaccessibles. Et si on pouvait le sortir de nulle part ? Ou plutôt, vu du ciel…

Paradoxes de la vie nous souffrons de sécheresse et de nombreuses personnes n’ont pas accès à l’eau potable, malgré le fait que nous vivons sur une planète où 70 % de la surface est constituée d’eau. Mais nous ne pouvons pas le boire ou l’utiliser pour l’arrosage, car il est salé.

De la même manière, il y a 13 000 milliards de tonnes d’eau dans l’atmosphère terrestre, mais on ne peut pas en profiter car c’est difficile à extraire… jusqu’à maintenant.

C’est Kara pur, un distributeur domestique qui transforme l’air en 10 litres d’eau minérale par jour, complètement automatiquement. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela fonctionne :

Certains appareils de ce type existent déjà, mais ils utilisent des réfrigérants pour condenser l’eau de l’air et la transformer en liquide. C’est un procédé à forte consommation électrique, polluant et bruyant.

Kara pur emploie un dessiccateur Il absorbe l’eau de l’air, semblable à une roche volcanique ou à un gel de silice. L’air passe à travers ce dessiccateur et l’eau est aspirée. C’est plus écologique et silencieux.

Après l’eau est purifiée et sept minéraux sont ajoutés: calcium, magnésium, lithium, zinc, sélénium, strontium et acide métasilique.

Le résultat est eau minérale alcaline pure, qui non seulement désaltère mais régule également la tension artérielle, renforce les os, prend soin de la flore intestinale et de la peau, entre autres avantages.

Comme si cela ne suffisait pas, après avoir extrait l’eau, il expulse de l’air pur. Alors fais comme un purificateur d’air. Et en même temps c’est aussi un déshumidificateur, si l’environnement est très humide.

Logiquement, la quantité d’eau extraite par jour dépendra de l’humidité de l’environnement, mais ses créateurs assurent que fonctionne parfaitement dans les climats secs.

Vous pouvez monter jusqu’à 10 litres d’eau minérale par jour, de quoi nourrir une famille.

Kara pur elle cherche des financements à Indiegogo, où elle a déjà levé ce dont elle avait besoin.

Il peut être acheté là-bas au prix de 1 147 euros. Les expéditions commenceront au mois de juin, car ils ont besoin de temps pour fabriquer les distributeurs.