Ce Diwali, obtenez des AirPods gratuits avec iPhone 12, iPhone 12 Mini sur l’Apple Store ; Détails à l’intérieur

Apple a annoncé une offre pré-Diwali pour les acheteurs d’iPhone 12 ou iPhone 12 Mini – une paire d’AirPods gratuits. L’offre promotionnelle commence le 7 octobre et l’annonce intervient juste avant qu’Amazon et Flipkart ne lancent leurs propres ventes de festival.

L’offre ne sera disponible que sur l’Apple Store.

Les téléphones de la série iPhone 12 seront disponibles à leurs prix catalogue – les prix ont été récemment mis à jour après le lancement par Apple de la série iPhone 13. L’iPhone 12 Mini est au prix de Rs 59 900 pour la variante de base. L’iPhone 12 est coté à Rs 65 900 pour sa variante de base.

Apple n’offrira aucune remise sur ces prix, mais offrira gratuitement une paire d’AirPod. Apple a déclaré que les clients pouvaient choisir n’importe quel modèle d’AirPod comprenant des AirPod sans étui de chargement sans fil, des AirPod avec étui de chargement sans fil et des AirPods Pro. Apple calculera la valeur finale en fonction de la combinaison. En conséquence, il est toujours difficile de déterminer quels AirPod feront la coupe.

Les AirPod sans le boîtier de chargement sans fil sont au prix de Rs 14 900, tandis que celui avec le boîtier coûte Rs 18 900. Les AirPods Pro sont au prix de Rs 24 900. Apple a déclaré qu’il déciderait d’une remise totale ou partielle, en fonction de la valeur de la facture. Apple gravera également le boîtier des AirPods si une commande est passée pour celui-ci.

Une promotion similaire l’année dernière a suscité une énorme réaction de la part des Indiens, l’entreprise étant à court de fournitures en quelques heures. L’accord sera disponible pour les clients jusqu’au 4 novembre. Cependant, il vaudrait la peine de surveiller si les approvisionnements du géant de la technologie basé à San Francisco répondraient à la demande.

Apple a déclaré qu’il y aurait un stock limité par modèle, ajoutant que la promotion ne serait disponible que jusqu’à épuisement des stocks.

La société a déclaré qu’elle n’accepterait aucune offre promotionnelle sur l’Apple Store. Cependant, des versements mensuels et des remises pour le commerce d’appareils plus anciens sont disponibles.

