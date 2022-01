Ce documentaire Netflix palpitant contient des images si époustouflantes

Quand tu es dans les montagnes, si tu abandonnes, tu meurs. Ces mots sont les premiers sons que nous entendons dans les premières secondes de la bande-annonce du documentaire Netflix 14 Peaks : Nothing is Impossible. Sorti en novembre, ce film du streamer est composé d’une scène à couper le souffle, composée d’hommes confrontés aux obstacles les plus intimidants contre la nature. Dans les ouvrants, le vent hurle. Les montagnes enneigées ne semblent rien si ce n’est menaçant. Tout cela pour dire : c’est aussi existentiel et élémentaire que possible.

Et je dois ajouter que j’adore les histoires comme celle-ci. L’homme contre la nature. Dans ce cas, l’homme s’efforce de gravir les plus hautes montagnes du monde en moins d’un an. Et ce n’est pas seulement que l’échec est un résultat possible. La mort est, bien sûr, aussi dangereusement proche – de tomber, de geler et qui sait quels autres dangers. En conséquence, l’histoire ici ne peut vraiment se terminer que de deux manières.

Nouveau documentaire Netflix : film 14 Peaks

J’ai adoré regarder l’histoire de @nimsdai sur @Netflix 🇺🇸 récemment et c’est vraiment inspirant de voir l’impossible devenir possible. Félicitations à Nirmal Purja et son équipe d’escalade. Vous avez montré au monde de quoi sont faits les grimpeurs népalais ! #14pics pic.twitter.com/zqk10pxTM2 – Ambassadeur Randy Berry (@USambNepal) 29 décembre 2021

Soit le sommet est atteint. Ou le grimpeur finit comme le léopard dans Les neiges du Kilimandjaro d’Hemingway, dont le corps froid et sans vie a été retrouvé sur la montagne juste avant son objectif.

14 Peaks : Nothing Is Impossible a été écrit, réalisé et produit par Torquil Jones. Il a été produit par Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, et produit par Noah Media Group et Little Monster Films. En termes de contenu ici, ce documentaire Netflix explore le lien profond du Népal avec l’alpinisme en haute altitude. Plus précisément, à travers les yeux d’un alpiniste nommé Nirmal « Nimsdai » Purja.

Netflix le décrit comme un grimpeur « intrépide, qui aime s’amuser » qui se lance dans une quête qu’il appelle son « Projet Possible ». Qui a pour objectif d’atteindre le sommet des 14 montagnes de 8 000 mètres du monde en seulement sept mois, battant le précédent record de sept ans.

« Avec une équipe de sherpas qualifiés », poursuit Netflix, il traverse le mont Everest, K2, « et d’autres sommets emblématiques à travers des conditions météorologiques extrêmes, des décisions de vie ou de mort et le poids émotionnel de la maladie de sa mère à la maison.

« 14 Peaks est une histoire passionnante et bourrée d’action sur le courage, la persévérance et le fait de repousser les limites de l’endurance humaine. »

Le titre du film vient du fait qu’il n’y a que 14 montagnes dans le monde à plus de 8 000 mètres d’altitude. Le temps le plus rapide que quelqu’un ait jamais gravi ? Sept ans. Purja a entrepris de faire la même chose… en seulement sept mois. Il ne lui reste plus qu’à rester en vie. Et se pousser à bout. « C’est un coup de dés », nous dit le film à un moment donné. « Complètement absurde. »

Réaction et avis

Une scène du nouveau documentaire Netflix « 14 Peaks: Nothing is Impossible ». Source de l’image : Nimsdai, avec l’aimable autorisation de Netflix

La réponse à ce documentaire Netflix de la part des critiques ainsi que du public a été plutôt positive.

Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de 89% de critiques. Le public, quant à lui, a répondu encore plus favorablement. Le score y est de 96%, basé sur plus de 100 évaluations d’utilisateurs. Comme une note d’utilisateur de 4,5/5 étoiles qui dit, en partie : « Les images réelles des vues capturées pendant les expéditions sont époustouflantes.

« C’est motivant de voir la volonté, l’esprit et la détermination d’un individu, comment lui et son équipe rendent l’impossible possible. »

Recommandation Netflix. Je pense avoir vu des gens le recommander ce week-end. 14 sommets. Des trucs incroyables qui affirment la vie mais qui humilient. Belle photographie et inspirante. Profitez – Chagrin Bacon (@grash271) 6 janvier 2022