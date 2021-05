Ce dont chaque équipe a besoin alors que Liverpool prend le contrôle des quatre premiers combats, Chelsea obtient un coup de pouce, mais Leicester pourrait manquer et Tottenham affrontera West Ham pour la sixième

Nous sommes prêts pour une fin passionnante de la saison de Premier League 2020/21 avec seulement deux semaines de match et encore beaucoup à décider en haut du tableau.

Manchester City a été sacré champion tandis que Sheffield United, West Brom et Fulham sont déjà relégués.

La course de Premier League pour le football européen se réchauffe avant les deux derniers matchs

Mais la course pour les places européennes se réchauffe bien alors que les équipes se dirigent vers leurs derniers matchs et qu’elle est sur le point de descendre jusqu’au fil.

Voici ce qui est en jeu cette semaine et ce qui pourrait être résolu…

Permutations de Premier League

Man City a été sacré champion et a donc assuré sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Ils affronteront Chelsea lors de la finale de la compétition européenne d’élite de cette année le 29 mai.

De même, Manchester United terminera deuxième bien qu’il n’ait réussi qu’un match nul à domicile contre Fulham. Les Red Devils affronteront ensuite Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai.

Bruno Fernandes a joué un rôle clé dans le top quatre de United

Les quatre meilleures équipes de la Premier League se qualifieront pour les phases de groupes de la Ligue des champions, tandis que gagner l’un ou l’autre des tournois européens garantira également une place dans la phase de groupes.

Un maximum de cinq équipes anglaises peuvent jouer en Ligue des champions.

Alors que City et United sont déjà engagés, Chelsea remportant la Ligue des champions mais terminant cinquième verrait le quota de cinq équipes de l’Angleterre rempli.

Matchs de la Premier League sur talkSPORT

Mercredi 19 mai, 18h00 – Tottenham contre Aston Villa – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

Mercredi 19 mai, 18h00 – Newcastle contre Sheffield United – EXCLUSIVITÉ DE L’APPLICATION talkSPORT

Mercredi 19 mai, 19h00 – Crystal Palace v Arsenal – EXCLUSIVITÉ DE L’APPLICATION talkSPORT

Mercredi 19 mai, 20h15 – Burnley contre Liverpool – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

Les Blues, Leicester et Liverpool sont dans le mix pour terminer dans le top quatre tandis que Tottenham et West Ham ne sont plus en lice.

Il y a ensuite la question de la qualification pour la Ligue Europa et pour la nouvelle Ligue de Conférence Europa.

L’équipe classée cinquième et vainqueur de la FA Cup se qualifiera pour la phase de groupes proprement dite de la Ligue Europa.

Leicester a battu Chelsea lors de la finale le week-end dernier et si les deux finissent dans les quatre premiers, la place en Ligue Europa ira à la prochaine équipe la mieux classée qui ne s’est pas qualifiée pour une compétition de l’UEFA.

La place de l’Europa Conference League revient aux vainqueurs de la Coupe EFL. Alors que Man City a remporté ce trophée, sa place reviendra à la prochaine équipe la mieux classée qui ne s’est pas qualifiée pour une compétition de l’UEFA.

Cela signifie que les sept meilleurs clubs de la Premier League sont sur le point de sécuriser le football européen la saison prochaine. Voici ce qui pourrait arriver…

Chelsea

67 points, 37 matchs – Matchs restants: Aston Villa (extérieur)

Les finalistes battus de la FA Cup, Chelsea, ont fait un grand pas en avant pour se classer parmi les quatre premiers en battant Leicester 2-1 mardi.

Une victoire sur Aston Villa le dernier jour le confirmera mais un point suffira si Leicester ne parvient pas à battre Tottenham.

S’ils perdent dimanche et que Leicester et Liverpool gagnent leurs matchs restants, l’équipe de Thomas Tuchel devra se contenter d’une place en Ligue Europa.

Les Blues pourraient cependant sécuriser le football de la Ligue des champions s’ils battaient Man City en finale du tournoi de cette saison plus tard ce mois-ci.

Leicester

66 points, 37 matchs – Matchs restants: Tottenham (domicile)

Leicester a assuré le football européen ce week-end en remportant la gloire à Wembley en FA Cup.

Ils étaient également aux commandes pour terminer troisième mais ont subi une défaite dommageable contre Chelsea.

Une place parmi les quatre premiers est désormais hors de leurs mains et ils doivent améliorer le résultat de Chelsea dimanche.

Si Chelsea et Leicester gagnent le dernier jour et que Liverpool revendique également le maximum de points, les Foxes devront obtenir une meilleure différence de buts que les Reds pour remporter le football de la Ligue des champions.

Leicester a soulevé la FA Cup pour la première fois de son histoire le week-end à Liverpool

63 points, 36 matchs – Parties restantes: Burnley (à l’extérieur), Crystal Palace (à domicile)

Le remarquable vainqueur du gardien Alisson contre West Brom a permis à Liverpool de faire partie du top quatre.

Chelsea et Leicester ne peuvent pas terminer la saison avec plus de 69 points, ce qui est le maximum que Liverpool peut atteindre.

Les Reds ont une fin de saison invitante et deux victoires sur deux suffiront pour terminer quatrième si Leicester ne parvient pas à battre les Spurs.

Il y a aussi une possibilité très réelle de différence de buts pour décider qui termine quatrième.

Si Chelsea remporte son dernier match, il terminera avec 70 points et en troisième. Une victoire pour Leicester sur Tottenham le dernier jour et Liverpool remportant ses deux derniers matchs, ils seront sur 69 chacun et la différence de buts sera utilisée.

Dans l’état actuel des choses, Liverpool est à +21 et Leicester à +20.

Si Liverpool ne parvient pas à terminer dans le top quatre, une place en Ligue Europa nous attend, mais un énorme changement de résultats pourrait les faire chuter à la septième place de l’Europa Conference League.

.

L’étonnant vainqueur d’Alisson de West Brom a maintenu Liverpool à la recherche d’une place en Ligue des champions Tottenham

59 points, 36 matchs – Matchs restants des Spurs: Aston Villa (domicile), Leicester (extérieur)

La victoire de Chelsea sur Leicester signifie que Tottenham ne peut plus terminer quatrième.

Les Spurs devront se contenter d’une place en Ligue Europa et deux victoires lors de leurs deux derniers matchs le confirmeront.

Tottenham affrontera Leicester le dernier jour dans un autre match clé.

Les Londoniens du nord pourraient pourtant se glisser à la septième place de la Ligue Europa Conference et ne sont actuellement que devant West Ham à la différence de buts.

Tottenham cherche à finir aussi haut que possible cette saison West Ham

59 points, 36 matchs – Matchs restants: West Brom (extérieur), Southampton (domicile)

Les Hammers devront améliorer les résultats des Spurs pour revendiquer une place en Ligue Europa.

Les Irons craindront également de rater complètement le football européen avec Everton, Arsenal et Leeds United tous capables de les rattraper lors des deux derniers matchs.

Leeds United

56 points, 37 matchs – Matchs restants: West Brom (domicile)

Leeds en a remporté trois sur le rebond pour garder en vie leurs faibles espoirs d’Europe.

Ils doivent gagner leur match restant et ont ensuite besoin d’un swing presque impossible dans les résultats pour suivre leur chemin.

Simon Jordan marque Arsenal comme un “ club de blagues ” au milieu des commentaires ambigus d’après-match de Mikel Arteta après la victoire de Chelsea Everton

56 points, 36 matchs – Parties restantes: Wolves (à domicile), Man City (à l’extérieur)

Everton n’est pas en lice pour une place dans le top cinq mais pourrait encore se qualifier pour la Ligue Europa ou la Ligue de conférence Europa.

Les Toffees devront améliorer les résultats de West Ham et / ou Tottenham pour pénétrer dans les places européennes.

Arsenal

55 points, 36 matchs – Matchs restants: Crystal Palace (extérieur), Brighton (domicile)

Comme Everton, Arsenal se bat pour la sixième ou la septième place.

Ils doivent améliorer ce que font Tottenham, West Ham et Everton pour avoir une chance de revendiquer le football européen la saison prochaine.