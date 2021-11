Ce dont chaque pays européen a besoin pour se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar 2022 alors que l’Angleterre affronte Saint-Marin, les Pays-Bas accueillent la Norvège et l’Italie s’apprêtent à affronter l’Irlande du Nord

L’Angleterre a fait un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde avec une victoire convaincante 5-0 sur l’Albanie vendredi soir.

Harry Kane a dépassé Wayne Rooney en tant que meilleur marqueur de l’Angleterre dans les matchs de compétition avec un triplé parfait à Wembley.

Harry Kane a marqué un triplé alors que l’Angleterre a écrasé l’Albanie

Les Three Lions clôturent leur campagne du Groupe I contre les ménés de Saint-Marin lundi, mais de quoi ont-ils besoin pour se qualifier pour le Qatar l’année prochaine ?

groupe A

Le Portugal a fait match nul avec la Serbie avec 17 points après avoir été tenu en échec 0-0 contre la République d’Irlande jeudi.

Les deux équipes s’affrontent dimanche et l’équipe de Cristiano Ronaldo est actuellement en tête du groupe à la différence de buts.

Cela signifie que le Portugal n’a qu’à éviter la défaite à domicile pour se qualifier pour la Coupe du monde tandis que la Serbie doit gagner pour éviter les éliminatoires.

Ce n’était pas la nuit de Ronaldo sur le terrain contre l’Irlande Groupe B

La Suède a donné l’initiative à l’Espagne en glissant sur une défaite 2-0 contre la Géorgie jeudi, ce qui leur a laissé 15 points.

L’Espagne est passée d’un point au-dessus d’eux avec une victoire en Grèce et n’a plus qu’à éviter la défaite contre Zlatan Ibrahimovic and Co. à domicile dimanche.

La Suède sait quant à elle que rien de moins qu’une victoire est nécessaire pour éviter de se retrouver en playoffs pour la Coupe du monde.

Les jeunes stars espagnoles, dont Gavi, sont sur le point de se qualifier pour le Groupe C du Qatar

Le penalty manqué de Jorginho lors du match nul 1-1 à domicile entre l’Italie et la Suisse signifie que tout est à jouer entre ces deux équipes avant le match final.

Les deux équipes sont à 15 points mais les Azzurri ont un léger avantage avec une différence de buts supérieure à +11 par rapport au +9 des Suisses.

La Suisse devra soit améliorer le résultat de l’Italie contre l’Irlande du Nord lundi, soit battre la Bulgarie d’au moins deux buts de plus que les hommes de Roberto Mancini pour égaliser à la différence de buts.

Si l’Italie et la Suisse terminent à égalité de points et de différence de buts (et de buts marqués), la Suisse se qualifierait alors sur les buts à l’extérieur.

Jorginho a eu un autre raté de haut niveau pour l’Italie dans un match crucial contre la Suisse Groupe D

La France a scellé sa place à la Coupe du monde en tant que vainqueur de groupe avec 15 points avec une victoire convaincante 8-0 sur le Kazakhstan samedi.

La Finlande avec 11 points a besoin d’une victoire à domicile contre la France pour assurer définitivement la place en séries éliminatoires, même si elle sera deuxième, même si l’Ukraine ne bat pas la Bosnie.

L’Ukraine, qui a deux points de retard, doit gagner en Bosnie et compter sur la défaite ou le match nul de la Finlande contre Kylian Mbappe and Co.

Si la Finlande fait match nul et que l’Ukraine gagne par un but, la différence de buts serait égale et cela se résumerait aux buts marqués.

Si les buts marqués sont également les mêmes, l’Ukraine termine deuxième en face à face.

Benzema et Mbappe sont en feu pour la France Groupe E

La Belgique s’est qualifiée pour la Coupe du monde en tant que vainqueur de groupe avec 19 points grâce à sa victoire 3-1 à domicile contre l’Estonie.

Le Pays de Galles est deuxième avec 14 points, trois devant la République tchèque et les deux ont déjà obtenu une place en séries éliminatoires via la Ligue des Nations s’ils terminent troisièmes.

Cependant, la deuxième place signifie être tête de série pour le tirage au sort et le Pays de Galles a besoin d’au moins un point à domicile contre la Belgique pour terminer deuxième.

Pour les Tchèques, ils doivent gagner à domicile face à l’Estonie, et compter sur les hommes de Roberto Martinez pour battre les Dragons et terminer le groupe au niveau des points.

La République tchèque est également à deux buts de la différence de buts du Pays de Galles +5 et Gareth Bale and Co. remporte la tête la tête si les records sont identiques.

Gareth Bale (R) a fait sa 100e apparition pour le Pays de Galles contre la Biélorussie Groupe F

Le Danemark s’est qualifié en tant que vainqueur de groupe avec 27 points et n’a que son record de victoires parfait à protéger lors de son dernier match contre l’Écosse.

La Tartan Army sera finaliste en séries éliminatoires et bien que l’Autriche ne puisse pas la dépasser, elle les rejoindra après avoir remporté son groupe de la Ligue des Nations.

Nathan Patterson célèbre son premier but en Écosse dans le Groupe G

Les Pays-Bas (20 points) ont encore besoin d’un point à domicile contre la Norvège pour se qualifier après avoir perdu une avance de deux buts contre le Monténégro.

Les Néerlandais rateraient les séries éliminatoires et termineraient troisièmes du groupe s’ils perdaient et que la Turquie l’emportait avec l’équipe de Stefan Kuntz à égalité avec la Norvège avec 18 points.

La Turquie est deuxième avec une meilleure différence de buts après sa victoire 6-0 sur Gibraltar et une victoire à l’extérieur du Monténégro garantit au moins une place en séries éliminatoires – un match nul serait encore suffisant si la Norvège perdait.

La Turquie peut même se qualifier comme vainqueur de groupe si elle est victorieuse et que la Norvège bat les Pays-Bas avec une marge égale ou inférieure.

Pour la Norvège, ils gagneront une place en séries éliminatoires avec une victoire aux Pays-Bas tandis que la qualification automatique le serait s’ils obtiennent les trois points avec une marge plus importante que la Turquie ou si cette dernière ne gagne pas du tout.

De même, un match nul pour les Norvégiens les place en séries éliminatoires si la Turquie perd.

Si les deux équipes terminent avec des records identiques, la Turquie s’impose face à face et termine soit vainqueur de groupe avec une victoire, soit deuxième avec deux défaites.

Si la Turquie et la Norvège font match nul, la Turquie est deuxième à la différence de buts.

Depay a ajouté deux autres buts sous le maillot des Pays-Bas contre le Monténégro Groupe H

Beaucoup plus simple ici, car la Russie est impliquée dans une course à deux chevaux avec la Croatie pour la qualification.

Les Russes sont actuellement en tête du Groupe H avec 22 points, deux d’avance sur leurs rivaux et les deux auront une fusillade directe lorsqu’ils s’affronteront dimanche.

La Croatie a besoin d’une victoire pour se hisser au-dessus de ses visiteurs tout en évitant la défaite suffira à la Russie pour décrocher son billet pour le Qatar.

.

Luka Modric souhaite participer à sa dernière Coupe du monde au Qatar l’année prochaine Groupe I

L’Angleterre a une qualification presque scellée avec 23 points, les Three Lions n’ayant besoin que d’un point contre Saint-Marin pour sceller leur place en Coupe du monde.

Si l’impensable se produit et que l’équipe de Gareth Southgate est battue, la Pologne, deuxième, aurait besoin d’une victoire et d’un swing de six buts contre la Hongrie.

Robert Lewandowski et Cie ont actuellement 20 points et une victoire contre les Hongrois les mettrait toujours en lice pour être tête de série en séries éliminatoires.

Kane a remporté le Soulier d’Or pour l’Angleterre en Russie 2018 Groupe J

L’Allemagne est qualifiée de vainqueur de groupe avec une victoire de 90 sur le Liechtenstein, ce qui la place à 24 points, neuf devant ses plus proches challengers.

Une bataille pour la place des éliminatoires se prépare avec la Macédoine du Nord (15 points) sachant qu’ils seront en éliminatoires avec une victoire à domicile contre l’Islande.

Ils progresseront également en tant que deuxièmes si la Roumanie, qui a un point de retard et a une différence de buts bien inférieure, ne parvient pas à battre le Liechtenstein.

Pour la Roumanie, ils doivent battre le Liechtenstein et espérer que la Macédoine du Nord perde ou fasse match nul pour voler la deuxième place.

L’Arménie a également techniquement une chance mathématique si elle bat l’Allemagne, la Macédoine du Nord perd, la Roumanie ne gagne pas et un déficit de 18 buts est annulé.

.

L’Allemagne revient à son meilleur sous Flick