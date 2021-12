Ce dont Hamilton et Verstappen ont besoin pour être champions à Abu Dhabi

12/05/2021 à 23:14 CET

Verstappen et Hamilton ils sont à égalité de points (369,5) à une course de la fin, bien que Max soit le leader avec plus de victoires que Lewis (9 contre 8). Les comptes à faire de l’un et de l’autre envisagent des combinaisons différentes.

Être champion, Verstappen Vous devez : 1. Terminer devant Hamilton, marquer ou non. 2. Qu’aucun d’eux ne marque. 3. Réalisez le tour le plus rapide s’il termine 10e et que Hamilton est 9e.

Pour son pâté Hamilton Il serait champion si : 1. Terminer devant Verstappen aux points. 2. Terminez 10e ou mieux si Verstappen abandonne ou ne parvient pas à marquer.

Dans tous les cas, la dernière chose dont la F1 a besoin est que le pouls se termine par un accident et que les deux soient assommés, donnant à Verstappen la couronne.