Ce dont le jeu fantastique en ligne a besoin pour révolutionner l’industrie du sport en Inde

Selon les estimations de Niti Aayog, avec les bonnes politiques en place, les sports fantastiques ont le potentiel de générer des IDE de plus de 10 000 crores dans les années à venir.

Par Devanshu Jain

La pandémie de Covid-19 a peut-être paralysé certaines industries, mais elle a également catapulté et insufflé une nouvelle vie à certaines autres, en particulier dans l’écosystème numérique. Le marché des jeux en ligne – qui devrait générer des revenus mondiaux de 300 milliards de dollars d’ici 2026, contre 62 milliards de dollars en 2020 – a véritablement atteint sa maturité en Inde pendant la pandémie. L’industrie a stimulé tout un univers d’acteurs de l’écosystème, et la star la plus brillante a été les sports fantastiques. Le marché s’est considérablement développé – rien qu’en 2020, 100 millions d’utilisateurs en Inde ont rejoint diverses plates-formes de jeux fantastiques, et ils engagent actuellement 14% de tous les utilisateurs de smartphones dans le pays. Leurs revenus ont triplé en un an pour atteindre 340,5 millions de dollars en 2020. Inutile de dire que les jeux fantastiques ont pris leur essor au cours des deux dernières années.

Mais la politique est souvent à la traîne en ce qui concerne l’innovation axée sur la technologie, et les jeux fantastiques ne font pas exception. Sa montée en popularité exponentielle, en particulier au milieu d’une pandémie qui a exigé chaque iota de ressources disponibles pour lutter, a signifié qu’il n’a pas reçu le type d’attention politique et réglementaire qu’il mérite. Voici le principal obstacle : tous les jeux en ligne qui impliquent de l’argent réel, y compris les sports fantastiques, sont régis par une législation sur les jeux d’argent du XIXe siècle qui n’aurait pas pu expliquer les avatars dynamiques actuels des jeux d’argent réel. Ceci, associé au fait que les États sont libres de réglementer (ou d’interdire complètement) les activités de jeu et de paris, signifie que les sports fantastiques sont incapables d’échapper à un vide réglementaire qui restreint sévèrement leur potentiel. Il y a toute une série d’avantages économiques et culturels que nous pouvons débloquer si ce segment est placé dans le cadre d’une législation uniforme nouvelle et améliorée qui régit sa pratique.

Heureusement, les décideurs politiques sont assis et en prennent note. En décembre 2020, Niti Aayog a publié un projet de principes directeurs pour la réglementation des sports fantastiques – signalant le manque de règles uniformes comme l’obstacle le plus important à l’innovation dans une industrie regorgeant d’opportunités lucratives. Entre autres choses, ils ont recommandé la reconnaissance formelle et légale de l’industrie des sports fantastiques et un organisme d’autorégulation léger pour superviser les opérations à l’échelle de l’Inde.

Si une telle législation devait être promulguée, l’écosystème sportif en Inde – à la fois en ligne et hors ligne – assisterait à une révolution. Même avec les obstacles réglementaires et les zones grises, l’industrie a stimulé une multitude de licornes en un temps relativement court, avec des valorisations cumulées de 7 milliards de dollars – imaginez l’impulsion donnée au sport indien si l’environnement politique devait réellement inciter à l’innovation et à l’investissement dans le domaine. .

L’accent mis sur les sports fantastiques n’est pas sans raison – ils sont, en fait, distinctement uniques dans l’univers du jeu en ligne, car les conquérir nécessite des compétences et des connaissances. Le Public Gambling Act, 1867, qui les régit actuellement, fait même une exception pour les activités basées sur les compétences, et plusieurs décisions juridiques dans un passé récent ont classé les sports fantastiques comme tels. Parce que les résultats dépendent des jeux réels et des performances des joueurs, ils incitent à un engagement plus profond et à une analyse du sport en question, entraînant directement non seulement des revenus plus élevés, mais également l’acquisition de nouveaux clients. Même alors, ils sont largement intégrés dans le domaine des jeux de hasard – quelques États les interdisant carrément – ​​et une poussée politique à la fois en termes de réglementation et de communication publique est indispensable pour modifier cette perception.

Les arguments en faveur des sports fantastiques ne sont pas seulement les incitations économiques à portée de main – la réglementation du secteur pourrait propulser les investissements étrangers, l’innovation et l’emploi dans l’industrie du sport en Inde. Le document de discussion de Niti Aayog cite l’exemple de la réglementation aux États-Unis qui l’a aidé à devenir le plus grand marché pour les sports fantastiques au monde. Confrontés à bon nombre des mêmes obstacles auxquels l’Inde est désormais confrontée, plusieurs acteurs de l’écosystème se sont regroupés pour former un organisme participatif et représentatif de l’industrie appelé Fantasy Sports and Gaming Association. La FSGA fonctionne désormais comme une organisation uniforme à l’échelle nationale pour l’ensemble de l’écosystème aux États-Unis, s’engageant avec des entreprises petites et grandes, aidant à favoriser et à étendre le marché, soutenant les formats légaux de jeux fantastiques et assurant la protection et la participation légale des consommateurs.

Bien que cette infrastructure ne soit pas disponible en Inde, notre base d’utilisateurs de sports fantastiques a déjà dépassé celle des États-Unis. Selon les estimations de Niti Aayog, avec les bonnes politiques en place, les sports fantastiques ont le potentiel de générer des IDE de plus de 10 000 crores dans les années à venir, de générer 1,5 milliard de transactions d’ici 2023 et de créer plus de 5000 emplois directs et plus de 7000 emplois indirects dans le les deux prochaines années.

En outre, les effets secondaires sur les sports de niche, tels que le volley-ball et le kabbadi, sont susceptibles d’être importants. Avec un plus grand intérêt des consommateurs pour divers événements sportifs, les revenus provenant des jeux fantastiques pourraient non seulement stimuler les investissements dans ces sports de niche, mais aussi contribuer à les rendre plus populaires et intégrés dans le grand public – un gagnant-gagnant clair pour nos athlètes, spectateurs et l’industrie du sport en général.

Nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que notre Dream11 local pour démontrer cet effet domino. Ce qui a commencé comme une plate-forme de jeu fantastique (qui compte maintenant plus de 11 crores d’utilisateurs) est devenu le Dream Sports Group, un géant du sport complet et de bout en bout permettant des infrastructures et des services dans plusieurs sports et révolutionnant la façon dont ils sont consommés en Inde. Leurs activités englobent tout un éventail de services sportifs, notamment un accélérateur pour les entreprises sportives, une passerelle de paiement, une branche de capital-risque, une verticale organisée de visites et d’expériences et une fondation à but non lucratif. Il est clair qu’avec un environnement politique favorable et des investissements adéquats, un écosystème de jeu fantastique innovant a le potentiel de changer le visage du sport indien tel que nous le connaissons.

Les directives Niti Aayog ne sont qu’un début, et nous avons un long chemin devant nous pour assister réellement à ce que ce potentiel se matérialise. Ils sont, cependant, un pas dans la bonne direction – espérons-le vers la rédaction et l’adoption d’une législation dédiée qui assure une gouvernance et une surveillance uniformes pour l’industrie du jeu fantastique. Le marché est indéniablement énorme en Inde, et l’industrie a besoin d’un modèle solide mais collaboratif et d’autorégulation pour pouvoir vraiment l’exploiter dans son intégralité.

(L’auteur est consultant en politique et conseiller de l’ancien ministre indien de l’informatique et des communications. Les opinions sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.