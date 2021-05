Ce dont le SNP a besoin pour obtenir la majorité au Parlement et faire passer l’indépendance le 6 mai | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon grillé par Justin Webb sur les plans de la frontière

La politique principale du SNP a toujours été de rendre l’Écosse indépendante du Royaume-Uni. Un référendum sur l’indépendance a été retardé en 2014, dans lequel le résultat pour l’Écosse a été décidé de rester au Royaume-Uni, avec seulement 44,7% de l’électorat se retirant. Le taux de participation de 84,6% était le plus élevé jamais enregistré pour un référendum électoral au Royaume-Uni depuis les élections générales de 1910, qui ont eu lieu avant l’introduction du suffrage universel. Mais alors que le référendum sur l’indépendance avait été initialement convenu pour avoir lieu une fois par génération, le premier ministre Nicola Sturgeon et le SNP se sont engagés à en faire un second dès 2024.

Mme Sturgeon a déclaré aux journalistes que si le gouvernement britannique ne conteste pas son homologue écossais devant un tribunal contre un autre vote, alors «par définition, ce serait un référendum légal».

Le premier ministre, qui prétend que c’est le droit du parti d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance si le SNP remporte la majorité aux élections de cette semaine, a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson n’est pas «en droit de s’opposer aux choix démocratiques du peuple pour Ecosse », et devrait poursuivre le gouvernement écossais en justice s’il veut s’opposer au vote.

S’exprimant lors d’une interview à Glasgow, Mme Sturgeon a déclaré: «Je dis que si Boris Johnson veut l’arrêter, il devra intenter une action en justice.

«Si Boris Johnson ne faisait pas cela, ce serait par définition un référendum légal. S’il a fait ça [take legal action], les tribunaux décideraient.

«Mais en fait, nous prenons de l’avance sur nous-mêmes ici parce que je crois que si le peuple écossais vote pour cela, si le soutien à l’indépendance se poursuit, alors il n’est pas viable pour un Premier ministre de Westminster de faire obstacle.»

S’adressant à Express.co.uk, professeur de politique à l’Université du Kent, Adrian Pabst a expliqué ce que l’indépendance pourrait signifier littéralement: «S’il remporte une majorité pure et simple, le SNP revendiquera un double mandat pour IndyRef2: soutien populaire et changement important du Brexit.

Ce dont le SNP a besoin pour obtenir la majorité au Parlement et faire passer l’indépendance le 6 mai (Image: .)

L’objectif principal du SNP a toujours été l’indépendance du Royaume-Uni (Image: .)

«Mais il est loin d’être clair si le gouvernement britannique accordera un autre référendum sur l’indépendance sept ans à peine après un vote qui était largement accepté à l’époque comme une opportunité unique.

«Même si Londres concédait un deuxième vote, quelle en serait la question et les conditions? Une simple reprise du référendum de 2014 semble improbable et certainement imprudente étant donné que l’ancien premier ministre Alex Salmond a simplement dicté les conditions au premier ministre de l’époque, David Cameron.

«Le gouvernement britannique pourrait exiger un seuil plus élevé qu’une simple majorité de 50 pour cent plus un, ou il pourrait créer une convention constitutionnelle chargée d’élaborer des plans pour une union fédérale ou confédérale qui serait soumise au vote dans les quatre pays – et les Écossais se verrait offrir le changement de voter sur une nouvelle Union plutôt qu’un choix binaire d’indépendance contre le statu quo. »

L’élection de jeudi sera probablement historique – cruciale pour déterminer l’avenir de l’Écosse et du Royaume-Uni.

Mais alors que Mme Sturgeon et le SNP sont très susceptibles de devenir le plus grand parti après le décompte des voix, la question de savoir s’ils obtiendront la majorité est toujours en suspens.

Le parti de Nicola Sturgeon a besoin d’un total de 65 sièges pour remporter la majorité à Holyrood (Image: .)

Fichier d’information de Nicola Sturgeon (Image: .)

Gagner la majorité au Parlement écossais de 129 sièges peut être un exploit difficile en raison du système de vote à la représentation proportionnelle adopté par Holyrood.

Pour gagner la majorité et faire avancer son programme pour l’indépendance, le parti de Mme Sturgeon devra réunir un total de 65 sièges.

Actuellement, le SNP détient 61 sièges à travers l’Écosse, contre 63 aux dernières élections.

Le parti conservateur, dirigé par Douglas Ross, détient actuellement 31 sièges et aurait besoin de 35 sièges supplémentaires pour remporter la majorité.

En comparaison, le Parti travailliste et son nouveau chef Anas Sarwar sont à la traîne avec 24 sièges, et auraient besoin d’une grande victoire avec 42 représentants supplémentaires à Holyrood pour obtenir une majorité.

Le Parti vert et ses co-dirigeants Lorna Slater et Patrick Harvie sont derrière le Parti travailliste aux côtés de Willie Rennie et des libéraux démocrates, avec respectivement six et cinq sièges et devraient tous deux remporter 60 sièges pour une majorité.

Douglas Ross dirige le Parti conservateur écossais (Image: .)

Dans l’état actuel des choses, la question d’une majorité pour le SNP est en suspens et il n’est pas tout à fait clair s’ils abandonneront la représentation majoritaire au Parlement.

Différents sondages ont prédit des résultats différents, mais l’enquête la plus récente pour The Herald par la société de sondage BMG Research suggère que le SNP remportera 68 sièges, ce qui leur donnera une nette majorité.

Le sondage suggère également que le Parti vert remportera neuf autres sièges le 6 mai, ce qui signifie que Holyrood aurait 79 députés indépendantistes sur un total de 129.

BMG a interrogé 1023 Écossais âgés de 16 ans et plus entre le 27 avril et le 30 avril 2021 et a constaté que le SNP prendra une avance de 28 points dans le vote de la circonscription de Holyrood sur 49%, le Parti travailliste avec 21%, le conservateur écossais sur 19% et le Lib-Dems sur neuf pour cent.

Le SNP, selon l’enquête, est en passe de gagner 37% sur la liste régionale, avec les conservateurs sur 22%, les travaillistes sur 17%, les libd démocrates sur 8% et les verts sur 9%.

Anas Sarwar est le nouveau chef du Parti travailliste écossais (Image: .)

Le nouveau parti Alba d’Alex Salmond semble gagner quatre pour cent, avec Reform UK dernier avec un pour cent.

L’enquête précédente de la société pour le Herald, réalisée entre le 16 et le 19 mars, a révélé que le SNP gagnerait 66 sièges, les conservateurs 27, les travaillistes 20 sièges et les Verts et les Lib Dems à la dernière place avec huit sièges chacun.

Robert Suthers, responsable des sondages chez BMG, a déclaré: «Il ne fait aucun doute que le SNP sera renvoyé comme le plus grand parti à Holyrood la semaine prochaine, mais leur perspective d’une majorité reste à la fine pointe.

«Avec peu de mouvement depuis notre dernier scrutin à la mi-mars, il n’y a aucune preuve réelle qu’un parti ait pris un élan significatif avant que les électeurs votent la semaine prochaine.

“En utilisant un calculateur de sièges uniforme – un guide général d’estimation de la façon dont les votes pourraient se traduire en sièges – notre membre suggère que le SNP pourrait remporter une petite majorité de sept, grâce à un balayage net des circonscriptions.”

Est-ce le bon moment pour un autre référendum sur l’indépendance?

Mme Sturgeon et le SNP ont récemment fait l’objet de nombreuses critiques après avoir été accusés de se concentrer sur leur programme d’indépendance plutôt que sur le rétablissement d’une Écosse déjà en difficulté après une pandémie mondiale.

Un sondage réalisé en décembre 2020 a révélé que les deux tiers des électeurs du SNP voulaient faire passer le rétablissement de l’Écosse avant un autre référendum sur l’indépendance.

L’étude de Survation pour le Parti travailliste écossais, menée entre le 4 et le 9 décembre auprès de 1010 personnes âgées de 16 ans et plus à travers le pays, a révélé que 30% des électeurs du SNP souhaitaient attendre plus de quatre ans pour un autre référendum, par rapport à 58% qui en voulaient un le plus tôt possible.

Le chancelier Rishi Sunak a averti que les projets de tenir un deuxième vote pour l’indépendance risquaient de diviser le Royaume-Uni au «pire moment possible».

À quelques jours des élections du 6 mai, le chancelier de l’Échiquier a exhorté les électeurs à rejeter les appels à l’indépendance alors que l’Écosse se remettait financièrement et socialement de la pandémie COVID-19.

Ce qui se passera avec l’indépendance n’est pas encore clair, mais tout émergera sans aucun doute après cette élection historique de Holyrood.