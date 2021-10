Ce dont Lebron a besoin pour lier Jordan en récompenses

Dans cet article, nous examinerons les réalisations dont vous avez besoin James Lebron égaler Michael Jordan en prix dans le NBA.

Lebron James est au-dessus de Michael Jordan en points, rebonds, passes décisives, minutes jouées, défaites, tirs effectués, triples et sur plusieurs lignes mais à la fois négatifs et positifs. Il en va de même pour les récompenses, Jordan a des récompenses mortelles qui dépassent celles de Lebron James.

En termes de récompenses, Lebron James a besoin des trophées suivants pour égaler Michael Jordan :

-2 championnats.

-2 MVP de la finale.

-9 titres d’annotations.

– Joueur défensif de l’année.

-3 fois champion du vol.

-Concours de champion de donkeos.

-1 MVP de la saison régulière.

Ce que Lebron James a que Jordan n’a pas

-En plus de ce qui a été mentionné dans le premier paragraphe, James est autrefois un leader des passes décisives.

-3 fois plus d’étoiles.

-James a un certain nombre de statistiques combinées de rebonds, de points et de passes décisives dans les matchs éliminatoires historiques, en tenant compte du fait qu’il est le leader historique des séries éliminatoires pour les points, les matchs joués, les minutes, les interceptions et le deuxième pour les passes décisives et les triples doubles.

L’un des avantages de James est toujours dans la NBA et il y a des records qu’il peut atteindre et égaler Jordan en termes de récompenses, à l’exception de remporter des championnats de score, à presque 37 ans, il a environ 9 titres de plus pour l’atteindre, cela semble impossible .

Vous ne pouvez même pas nommer qui est le meilleur pour dire qui était le meilleur ou quelle est la chèvre de la NBA, c’est un débat sans fin produit des fans.

Notamment, ces deux-là sont des légendes et des idoles, Jordan de la vieille école et James de la nouvelle.