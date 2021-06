Ce dont l’Ecosse a besoin pour se qualifier pour les 16 derniers de l’Euro 2020

L’Écosse a maintenu ses espoirs pour l’Euro 2020 avec un match nul contre l’Angleterre (Photo: .)

L’Écosse n’a peut-être pas encore marqué de but à l’Euro 2020, mais elle peut encore se qualifier pour les 16 derniers de la compétition si elle bat la Croatie mardi soir à Glasgow.

La façon dont les groupes B et C se sont terminés lundi signifie qu’une victoire pour l’Ecosse leur garantira une place au prochain tour, quelle que soit la différence de buts.

Une victoire sur les Croates porterait l’Écosse à quatre points dans le groupe D, leur garantissant au moins la troisième place et peut-être même la deuxième si la République tchèque battait l’Angleterre et qu’une différence de buts de trois était annulée.

Lundi, la Finlande a terminé troisième du groupe B et l’Ukraine a terminé troisième du groupe C, toutes deux avec trois points.

Quatre des six équipes classées troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale, donc quatre points pour l’Écosse dans le groupe D leur garantiraient le passage au tour suivant.

La même équation est en place pour la Croatie qui doit aussi gagner pour avoir une chance de progression.

Plus : Ecosse



Un match nul est inutile pour l’Écosse et la Croatie, nous devrions donc être prêts pour un football offensif alors que les équipes se battent pour garder leurs espoirs en vie.

Si l’Ecosse gagne et s’empare de la troisième place, elle affrontera soit les Pays-Bas le dimanche 27 juin, soit les vainqueurs du Groupe E (Suède, Espagne, Slovaquie ou Pologne) le mardi 29 juin.

Quant à la République tchèque et l’Angleterre, un tirage au sort verrait les Tchèques passer en vainqueurs de groupe et les Anglais en deuxième place.

L’Angleterre doit gagner pour être en tête du groupe, mais les deux équipes ont déjà une progression garantie car elles sont toutes les deux à quatre points.

PLUS : Jamie Carragher choisit son onze de départ en Angleterre pour le choc contre la République tchèque

PLUS : Mason Mount et Ben Chilwell exclus de l’Angleterre contre la République tchèque et pourraient manquer les huitièmes de finale

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();