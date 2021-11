« Ce dont les mères et les pères ont le plus besoin aujourd’hui, c’est de sécurité, de sentir qu’ils vont bien »

11/04/2021 à 14:38 CET

Lucía Galán est notre pédiatre de chevet, et celle de 543 000 autres personnes qui la suivent sur leurs réseaux sociaux, et apprennent grâce au travail de proximité qu’elle effectue auprès d’eux. Elle est également l’auteur des livres ‘Le grand livre de Lucia, ma pédiatre’ ou ‘Tu es une mère merveilleuse’, entre autres. Le 13 novembre prochain présentera le plus grand événement éducatif de notre pays : « Éduquer, c’est tout ». Nous discutons avec elle pour qu’elle nous donne un aperçu de ce que nous allons y trouver.

Lucia, une année de plus à présenter ‘Educar es todo’, pourquoi aimez-vous tant cet événement ?

Ils ont maintenant 6 ans ensemble, Lucía et Educar sont tout, et je ne peux pas être plus fier de faire partie de cette grande famille éducative parce que, vraiment, quand vous devenez mère, même si au fil des ans, vous vous sentez plus en sécurité dans votre peau et le modèle d’éducation que vous avez choisi, si vous vous rendez compte qu’il s’agit d’un apprentissage continu et que nous sommes ici pour apprendre. Il n’est pas d’événement dont je ne tire de précieuses leçons. Je pense donc que c’est une merveilleuse opportunité de continuer à écouter les meilleurs experts et d’essayer de faire un peu mieux chaque jour.

Les mères et les pères ont de plus en plus d’informations grâce, en partie, à de grands diffuseurs comme vous, qui utilisent les réseaux sociaux comme canal. Lucia, est-ce mieux d’en savoir plus pour éduquer ?

Sans aucune doute. La base de tout est dans la connaissance. Et, bien sûr, en le débarquant plus tard dans votre situation personnelle sous le toit de votre maison. Il n’y a pas de combinaisons taille unique ici, il s’agit, une fois que vous avez toutes les connaissances, de confectionner votre propre combinaison en fonction de votre situation et de celle de vos enfants. En fin de compte, il s’agit d’essais et d’erreurs. Et, surtout, que ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas fonctionner pour l’autre. Il faut accepter que ce n’est pas un voyage facile, mais qu’entouré de connaissances on s’entend beaucoup mieux.

Quel est le plus grand apprentissage que vous ayez pris après tant d’années à présenter cet événement ?

Eh bien, malgré notre métier, les virages que chacun de nous a pris, malgré les âges différents de nos enfants, nous traversons tous des situations très similaires et nous nous sentons tous très similaires dans ce cheminement qu’est la maternité et la paternité. De nombreux intervenants sont passés par notre étape, j’ai appris de tous qu’il s’agit finalement de profiter de chaque étape de nos enfants et de regarder la vie comme un apprentissage. Nous disons toujours que les enfants sont ceux qui n’arrêtent pas d’apprendre, mais nous devrions regarder les enfants avec ce regard avec lequel ils regardent le monde, car, dans mon cas, mes enfants ont été mes grands maîtres de vie.

Lucia, de nombreuses mères et pères visitent votre bureau tous les jours. Selon votre expérience, quel est votre plus grand besoin ?

Avec toutes les informations dont ils disposent, je pense que ce dont ils ont le plus besoin, c’est de savoir qu’ils vont bien ou, du moins, qu’ils ne vont pas si mal. Lorsque vous recevez autant d’informations, il est difficile de différencier ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas, ce qui a des preuves scientifiques de ce qui n’en a pas, et cela fait que les parents ne savent pas si ce qu’ils font est la bonne chose, à la fois en termes de de liés à la santé de leurs enfants, à l’alimentation, aux problèmes de comportement… Je vois des parents plus anxieux que jamais à cet égard. Où que vous regardiez, il y a toujours quelqu’un qui le fait de manière totalement différente, et cela vous fait douter. Mais c’est pourquoi ces événements sont si importants, car ils vous réaffirment dans l’idée que nous ne faisons pas si mal.

Lucie, tu as deux enfants. Avez-vous beaucoup lu pour savoir comment aborder votre éducation ?

Oui, mes enfants sont déjà adolescents. J’ai beaucoup lu dans votre enfance, et je lis encore aujourd’hui. Je n’ai jamais cessé de le faire. J’ai le sentiment qu’ils évoluent à pas de géant et que je dois m’adapter. Je me considère comme une maman informée et étudiée en ce sens. Mon fils aîné a 15 ans maintenant et j’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à apprendre.

En tant que mère, de quoi êtes-vous la plus fière ?

Cette question m’excite. Ce dont je suis le plus fier, c’est de regarder en arrière et de voir que j’y suis parvenu. Que j’ai donné à mes enfants une enfance heureuse, aimante, sereine, empathique et sensible. Et je le dis avec une super grande gueule. Je sais que j’y suis parvenu parce que je les regarde et j’aime les gens qu’ils sont devenus et en cela, leurs parents y ont beaucoup participé. C’est ce que je me répète dans mes bas jours : « Lucie, regarde tes enfants, tu as bien fait. »

Quels sont les pères et mères présents qui vont se retrouver le 13 novembre prochain à Madrid, lors de l’événement « Educar es todo » ?

Ils rencontreront une équipe de professionnels, experts de l’éducation et de l’enfance dont ils tireront de multiples enseignements. Ils vont s’exciter, rire (on rit beaucoup), parfois pleurer, car il y a des experts qui se connectent avec vous, avec ce moment vital que vous vivez, et vous mettent les larmes aux yeux. Et surtout, ils vont développer une addiction, car cet événement est accro et vous vous rendez compte que vous attendez comme de l’eau de mai le prochain.