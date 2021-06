Ce dont les MPME indiennes ont besoin – The Financial Express

Les PME seront essentielles pour absorber une proportion importante des 600 millions d’entrants sur le marché du travail dans les EME d’ici 2030.

Par Aditya Sinha et Amrit Panda

Un problème majeur auquel sont confrontées les MPME en Inde est leur définition même. Plus de 95 % d’entre elles ne sont pas juridiquement identifiables en tant que PME et cela empêche une allocation appropriée du soutien institutionnel. Étant donné que les MPME ne sont pas enregistrées séparément en vertu de lois telles que la Loi sur les sociétés, il n’existe aucun mécanisme pour les distinguer des autres personnes morales. Cela ne tient pas compte de l’hétérogénéité entre les entreprises.

Avec Atmanirbhar Bharat, le Centre a pris plusieurs mesures — redéfinition des MPME, accès au crédit, dette subordonnée, préférence dans les appels d’offres gouvernementaux — pour « dynamiser le secteur des MPME ». Il a également lancé le portail MPME Udyam pour l’enregistrement, bien que cela ne soit pas obligatoire. L’asymétrie de l’information sur les programmes gouvernementaux et les incitations à l’enregistrement doit être corrigée. D’autres lacunes subsistent et nécessitent une attention urgente :

– L’un des principaux est le cadre réglementaire pour les PME qui empêche un état d’esprit axé sur la croissance.

– Les avantages accordés aux PME en termes de défiscalisation et de taux d’intérêt bas doivent être étendus au-delà de ce qui est prévu actuellement pour viser un taux de croissance plus élevé.

– L’accès au crédit pour les PME ainsi que le mécanisme de demande de paiement des acheteurs doivent être améliorés pour garantir une viabilité financière.

– Le système actuel de recours en matière de recouvrement des paiements, en particulier auprès d’organisations influentes telles que les PSU, peut décourager les PME d’engager des actions formelles contre les contrevenants.

– Les PME peuvent avoir du mal à choisir le règlement des griefs plutôt que d’établir des relations commerciales avec de gros acheteurs qui peuvent ne pas être satisfaits des paiements en temps opportun.

– La priorité doit être accordée à la mise à l’échelle des économies avec le soutien de l’État, car les gains d’un tel soutien en termes de création d’emplois et de prospérité économique globale l’emportent sur les coûts économiques.

Face aux défis opérationnels des PME exacerbés par le Covid-19, il est d’autant plus important de se concentrer sur ce secteur. Une enquête menée récemment révèle que la production dans les PME est passée d’une moyenne de 75 % à 13 %. Avec 110 millions d’employés de PME indiennes, il est crucial d’assurer un soutien institutionnel adéquat, faute de quoi nous pourrions voir un impact encore plus important sur les moyens de subsistance. Les PME représentent également un tiers du PIB de l’Inde, 45 % de la production manufacturière et 48 % des exportations et sont donc essentielles à la compétitivité de la fabrication et des exportations.

Les PME joueront un rôle essentiel pour absorber une proportion importante des 600 millions d’entrants sur le marché du travail dans les EME d’ici 2030. Une grande partie de ces entrants venant nécessairement d’Inde, il est impératif que l’Union et les gouvernements des États assurent un soutien financier et institutionnel pour les PME.

En termes de localisation, les PME sont réparties de manière relativement égale par rapport aux grandes organisations. Les zones rurales représentent 45%, tandis que le reste se trouve dans les zones urbaines. Par conséquent, les PME sont bien placées pour lutter contre la pauvreté dans les villes et les villages. Bien que la proportion de la pauvreté urbaine ait diminué au fil des ans, elle a augmenté en termes absolus. En 2018, Kolkata, Delhi et Mumbai avaient entre 42 et 55 % de leur population vivant dans des bidonvilles. Ce nombre a certainement augmenté pendant la pandémie. En fournissant des emplois et des revenus, les PME peuvent augmenter les revenus, le niveau de vie et les dépenses de consommation.

Les PME peuvent contribuer à la vision atmanirbharta, en particulier dans le secteur manufacturier. Cette tendance est observée dans les pays dotés de secteurs manufacturiers solides comme l’Allemagne et la Chine. Le modèle de la Chine est plus pertinent pour l’Inde en raison d’une similitude de taille et de population ainsi que de sa récence. Les PME représentent plus de 99% de toutes les entreprises en Chine aujourd’hui, avec une valeur de production d’au moins 60% de son PIB ; elles génèrent plus de 82 % des opportunités d’emploi. Selon le recensement économique national de la Chine, les PME manufacturières représentaient près de 53 % du total des PME constituées en société et 65 % de l’emploi total dans les PME. Avec le déplacement de la fabrication mondiale hors de Chine, nos PME peuvent jouer un rôle clé dans le maintien de la fabrication qui est déplacée vers l’Inde.

Sinha est au bureau du président, PMEAC, et Panda est un professionnel des ressources humaines basé à Mumbai

