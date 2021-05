Ce dont les organisations ont besoin pour créer une fonction financière numérique et riche en talents

On peut s’attendre à ce que l’essor des technologies numériques au sein de l’équipe Finance transforme les rôles financiers traditionnels, mais en même temps, il est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les professionnels de la finance.

Par Ramamoorthy Rajagopal

La dernière décennie a vu le monde autour de nous changer rapidement avec l’avènement des technologies numériques qui ont transformé notre vie quotidienne. Le récent verrouillage induit par COVID a apporté tout cela à une vie vivante et a démontré l’art de ce qui est possible, ainsi qu’un aperçu potentiel de la façon dont l’avenir pourrait évoluer. En regardant à l’intérieur d’une organisation, les technologies numériques ont imprégné la plupart des fonctions et la finance ne fait pas exception. Cependant, le rythme d’adoption des fonctions financières a varié, la plupart des organisations stratifiant la partie inférieure à moyenne du spectre. L’élément le plus courant de ce processus lent est le manque de talents financiers avertis en matière de numérique.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, la définition de ce que nous appelons le “ talent ” dans la fonction Finance va évoluer rapidement, une prime étant accordée à ceux qui comprennent les données et les structures de données, les perspectives commerciales et sont de bons conteurs d’histoires. En substance, les futurs “ talents ” de la finance auront besoin de quelqu’un qui peut consommer et traduire une grande quantité de données et communiquer le résultat de manière engageante pour que de vraies personnes conduisent des actions dans le monde réel.

Mais de nos jours, de nombreux directeurs financiers ont de plus en plus de mal à constituer une équipe qui peut adopter et s’adapter au rythme du changement numérique, en grande partie à cause d’un «déficit de connaissances numériques» dans leurs équipes. Cela se reflète dans le manque de compréhension de l’équipe sur la manière d’appliquer et de tirer parti des technologies de rupture pour un bénéfice maximal.

Bien que le monde des compétences numériques soit extrêmement vaste, dans les domaines de la fonction financière, elles peuvent être globalement classées en quatre grands domaines:

Automatisation – Automatisation des processus via VBA, RPA, etc., Analytics et Insights – Analyse des données pour identifier les risques et les opportunités Partenariat commercial – Communiquer les résultats pour des actions du monde réel Technologies émergentes – Changer les méthodes de travail, par exemple, blockchain, chatbots

Le point de départ de tout changement numérique doit commencer par l’établissement du Agenda numérique pour la fonction Finance. Pour être efficace, la stratégie numérique doit être étroitement alignée sur les priorités de l’organisation et sur ce que l’on attend de la fonction Finance. Une fois établi, l’agenda numérique identifiera davantage les compétences nécessaires à court, moyen et long terme et cherchera à les intégrer en améliorant les compétences des membres existants de l’équipe et en se concentrant sur un recrutement plus large pour des compétences spécifiques.

Les directeurs financiers devront diriger l’agenda numérique de l’avant, que ce soit en termes d’investissements dans la formation et le développement, l’embauche externe ainsi que le parrainage de «projets pilotes» qui peuvent démontrer ce succès. Ces projets pilotes devraient être dirigés par des défenseurs du numérique qui dirigent l’équipe de travail naturelle pour identifier, définir et mettre en œuvre une solution numérique à petite échelle, le directeur financier incitant financièrement à aboutir.

Automatisation financière telle que Automatisation robotique des processus Les solutions sont de parfaits exemples de «projets pilotes» étant donné leurs faibles coûts, leur temps de déploiement rapide et leur capacité à avoir un impact direct sur le travail quotidien de l’équipe. Ces projets RPA peuvent être étendus pour fournir aux membres de l’équipe l’occasion d’explorer de vraies idées, de mettre en œuvre des solutions et de voir de première main l’impact de l’adoption des compétences numériques.

Le succès des projets pilotes doit être mis à profit comme catalyseurs pour susciter la curiosité, qui sont ensuite abordés par la formation et le développement, conduisant ainsi à davantage de projets numériques, aboutissant finalement à un changement progressif de la culture organisationnelle pour embrasser pleinement la numérisation.

À mesure que la culture numérique évolue, les directeurs financiers devront à un moment donné investir dans l’embauche de personnes spécialisées sous la forme d’analystes de données, d’ingénieurs en apprentissage automatique, d’analystes d’affaires et de scientifiques des données pour combler les lacunes de compétences au sein des équipes. Ils travailleraient en collaboration avec l’équipe des finances pour interpréter les données, relever les défis, identifier et résoudre les problèmes commerciaux. Le directeur financier doit revoir périodiquement ses plans de numérisation en insistant spécifiquement sur la création d’une exposition à l’impact de la nouvelle technologie numérique, le développement d’une base solide en maîtrise du numérique et l’incitation à l’adoption au sein de ses équipes.

Bien que la plupart des équipes des finances et de la comptabilité ne deviendront pas des scientifiques des données, elles devront suivre une formation et un développement réguliers pour comprendre les concepts clés des sciences des données et des données afin de communiquer avec les scientifiques des données dans leur propre langue. À mesure que la technologie continue d’évoluer, cela devient de plus en plus important pour éviter la création d’une nouvelle «fracture numérique», créant de nouveaux obstacles à l’exploitation des avantages.

On peut s’attendre à ce que l’essor des technologies numériques au sein de l’équipe Finance transforme les rôles financiers traditionnels, mais en même temps, il est susceptible de créer de nouvelles opportunités pour les professionnels de la finance. Parmi ceux-ci, les deux rôles les plus importants que j’attends sont: a) Contrôleurs de données et b) Partenaires commerciaux de données.

Avec de plus en plus de décisions commerciales basées sur les données, les contrôleurs de données jouera un rôle central pour garantir l’exactitude et l’authenticité des données similaires aux contrôleurs financiers. Dans le même esprit, Partenaires commerciaux de données combinera des compétences commerciales avec de solides compétences techniques et une interface entre décideurs et data scientists

Enfin, la plupart des choses étant basées sur la technologie, l’importance de l’éducation et de la formation continue ne peut être suffisamment soulignée. Alors que les directeurs financiers cherchent à augmenter le niveau de compétences numériques de leurs équipes, ils doivent donner la priorité à la formation dans trois domaines clés, à savoir:

Compétences en programmation (allant au-delà des feuilles de calcul) Outils de visualisation de données (allant au-delà de la présentation) et Développer un état d’esprit logique et critique.

(Ramamoorthy Rajagopal est le directeur financier de Tesco Business Services et Tesco Bengaluru. Les opinions exprimées sont les siennes.)

