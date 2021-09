Ce dont les trains de voyageurs privés ont besoin pour réussir

La privatisation de l’exploitation ferroviaire en fait partie.

Par Vinayak Chatterjee & Abhilesh Babel

Indian Railways (IR) exploite 13 000 trains de passagers, transportant 24 millions de passagers par jour. En 2019, IR a transporté environ 9,5 millions de passagers non suburbains (ou longue distance) chaque jour, dont environ 0,5 million (ou 5,2 % des passagers longue distance) ont voyagé dans des autocars AC. Et cet ensemble AC augmente d’environ 9% par an.

Mais les voyages aériens abordables sont en train de claquer les talons de ce segment. Le marché intérieur de l’aviation civile en 2019 était d’environ 0,38 million par jour et augmentait de 14% par an. Il est probable que l’aviation intérieure doublerait d’ici 2027 et dépasserait le transport ferroviaire AC. Une grande partie du réseau interurbain dense de l’Europe et du réseau à grande vitesse de la Chine permettent de préférer le transport ferroviaire interurbain aux tracas liés à l’avion. Le Japon l’a démontré il y a des décennies avec ses « trains à grande vitesse » Shinkansen.

L’amélioration des conditions des autoroutes et des autocars de luxe interurbains offre également plus de choix aux voyageurs. C’est donc une stratégie sensée pour IR d’affronter cette concurrence en fournissant un niveau de service supérieur. Le programme de modernisation de la station devrait aider.

Le projet de National Rail Plan (NRP) récemment publié définit la feuille de route jusqu’en 2050. Il souligne que 64% du trafic de passagers est concentré sur une vingtaine de routes à haute densité. Il souligne également qu’une part importante du besoin de financement doit être satisfaite en mobilisant des capitaux privés ; qui appelle des réformes majeures. La privatisation de l’exploitation ferroviaire en fait partie.

Compte tenu de ses nombreuses contraintes et du rôle qu’elle joue en tant que transporteur national à vocation sociale, IR est parvenue à une situation où inviter les capitaux et l’expertise du secteur privé pour faire fonctionner des trains premium apparaît à la fois nécessaire et urgent. Ainsi, dans le cadre d’un PPP envisagé, le partenaire privé est censé acquérir, exploiter et entretenir le matériel roulant pendant 35 ans et fournir des services en train. Il fixera les tarifs, supportera tous les frais de fonctionnement tout en payant les frais de transport IR et la part des revenus. IR doit fournir toute l’infrastructure fixe et le personnel pour transporter le râteau.

L’exécution de cette stratégie PPP a commencé il y a un an, avec l’appel d’offres d’IR pour 12 groupes d’opérations de trains de voyageurs. Il visait à créer une capacité supplémentaire de 60 à 65 millions de passagers par an avec des investissements en capital attendus de 25 000 crores. Il a suscité un intérêt initial important et 103 parties ont été qualifiées pour soumettre leurs offres. Mais un examen détaillé des conditions de l’offre et du cadre PPP a donné froid aux yeux à la plupart des soumissionnaires ; et enfin, en août 2021, seuls deux acteurs ont participé, cela aussi pour seulement 3 des 12 clusters : l’IRCTC, propriété du gouvernement, et un acteur privé, Megha Engineering.

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné et quels sont les enseignements. De toute évidence, l’état d’esprit d’IR doit changer. L’impression générale est que l’« état d’esprit de commandement et de contrôle » persiste, avec une possibilité d’interférences lourdes dans toutes les dimensions. Horaires rigides, positionnement des trains privés dans les gares satellites, pénalités pour arrivée tardive, aucun engagement de non-ingérence sur les tarifs, structure des frais de transport, ont tous conduit à la perception parmi les soumissionnaires potentiels que « tout est empilé contre nous ».

Le besoin d’un régulateur sectoriel indépendant se fait à nouveau sentir, avec insistance cette fois. IR doit démontrer et maintenir des règles du jeu équitables pour protéger le secteur privé naissant de sa propre position dominante en tant que propriétaire, régulateur de facto et concurrent.

Plus précisément, les frais de transport ont suscité des inquiétudes. Les frais de transport concernent l’utilisation des actifs IR (voies, signalisation, électrification, gares, dépôts, etc.). Les soumissionnaires privés estiment que les frais de transport sont gonflés et répercutent les inefficacités du système. La formule d’escalade est également considérée comme déraisonnable, avec pour effet global que les coûts de transport (en tant que part des coûts globaux) continuent de monter en flèche au fil du temps.

La flexibilité des plans d’affaires est un besoin ressenti. Différents acteurs peuvent être autorisés à cibler différents segments de clientèle et à avoir des approches différentes. Les décisions concernant les prix, les services, la technologie, les stations de terminaison, les horaires, les ajustements saisonniers, les fréquences, etc., devraient être laissées au secteur privé. C’est l’objectif même d’un cadre PPP : permettre au secteur privé de faire preuve de souplesse et de créativité pour répondre à un marché.

Découlant de la reconnaissance de permettre la flexibilité des entreprises, une politique d’accès ouvert peut être envisagée. Les stations d’origine et d’arrivée peuvent être classées selon les niveaux de demande et les licences accordées. Le régulateur ferroviaire indépendant proposé pourrait être habilité à délivrer de telles licences, sur la satisfaction de divers critères d’éligibilité, comme le fait la RBI pour les nouvelles licences bancaires. Un cadre PPP simple pourrait être une combinaison de seulement trois paramètres : un droit de licence, des frais de transport et une part en pourcentage des revenus.

Obtenir des frameworks PPP absolument corrects du premier coup n’est jamais facile. Le 20 mai 2021, le Premier ministre britannique a annoncé la « renationalisation » de British Rail, après 25 ans de course, sur ce qui était considéré comme une structure PPP emblématique. L’IR doit faire une introspection sur les avantages à long terme et la durabilité de la structure PPP, et répondre par des interventions qui enthousiasmeront les investisseurs privés pour le « partenariat ».

Les auteurs sont respectivement co-fondateur et PDG, Feedback Infra

