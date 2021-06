Ce dont l’Espagne a besoin pour aller au deuxième tour

Patrick Vieira n’est pas un fan de la star de Chelsea et international allemand Antonio Rudiger (Photo: .) Patrick Vieria craint que l’Allemagne ait du mal à répondre aux attentes de l’Euro 2020 si Joachim Low continue de choisir Mats Hummels et Antonio Rudiger au cœur de sa défense. Hummels, 32 ans, est récemment sorti […] More