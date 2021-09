Ce dont l’IBC a besoin pour devenir meilleur

Il veut que les liquidateurs soient plus responsables. En fait, un peu plus de responsabilité tout au long de la chaîne renforcerait le Code.

Bien que le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) ait fait beaucoup pour châtier les promoteurs et aider les prêteurs à recouvrer leurs cotisations, il est probablement vrai que les attentes ont été démenties. Il est inutile de comparer les taux de réussite du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) à ceux obtenus par les processus des régimes antérieurs (SICA, DRT, SARFAESI, etc.) car ces systèmes étaient, pour le dire simplement, terribles.

L’IBC était censé avoir été la panacée à tous les maux, le remède ultime. Cependant, dans un environnement dans lequel les promoteurs ont régné pour toujours, le capitalisme de copinage était endémique, les banquiers ont été téméraires et stupides et la corruption s’est infiltrée dans pratiquement toutes les couches du système financier, il était quelque peu ambitieux de croire qu’un nouveau code réglez tout correctement. Nos promoteurs nous ont montré qu’il n’y a rien de plus qu’ils aiment qu’un bon combat ; ils peuvent se creuser les talons et évoquer de grosses sommes d’argent à la dernière minute.

Essar Steel n’aurait peut-être jamais été vendu à Arcelor Mittal sans l’intervention opportune du ministère des Affaires étrangères, sous la direction du ministre des Finances de l’époque, Arun Jaitley, qui a modifié la loi pour garantir que les défaillants volontaires ne puissent pas récupérer leurs entreprises. Mais, le jour où Arcelor Mittal a finalement pris le contrôle d’Essar Steel, nous avions trouvé le bon moyen de faire face à l’insolvabilité.

Certes, le Code a son lot de faiblesses, mais au fur et à mesure que nous modifions les règles, donnons également plus de responsabilité à toutes les personnes impliquées dans le processus. Parmi les plus gros problèmes qui ont été identifiés figurent les retards interminables, les niveaux élevés de décotes et l’opacité en ce qui concerne le processus de liquidation et les liquidateurs trop puissants. Des sourcils ont également été soulevés sur la conduite du Comité des créanciers (CdC), essentiellement les banquiers.

Le secrétaire aux affaires corporatives Rajesh Verma a déclaré vendredi dernier que les postes vacants sur les bancs de la NCLT et de la NCLAT étaient en train d’être pourvus. Cela a pris du retard, mais les délais de résolution doivent également être raccourcis – 90 jours au mieux – avec un délai de grâce pour les exigences. Les juges doivent être beaucoup moins indulgents et doivent interdire les interruptions inutiles et les litiges frivoles, dont une trop grande partie provient des promoteurs en place.

Les coupes de cheveux raides ont été à l’origine de beaucoup de brûlures d’estomac. À quelques exceptions près, ceux-ci ont été terriblement élevés. Dans le cas d’Alok Industries, par exemple, les banques n’ont récupéré que 5 000 crore contre des réclamations de près de 30 000 crore. Mais, il est également vrai que les banquiers ont prêté des sommes disproportionnées sans évaluer correctement l’entreprise et que les recouvrements peuvent donc sembler faibles par rapport aux cotisations. En fin de compte, la valeur de l’actif doit être déterminée par la demande pour celui-ci. Nous devons éliminer toute possibilité de collusion entre les prêteurs et les acheteurs potentiels et, par conséquent, un code de conduite pour le CoC doit être élaboré. Sans dénigrer et blâmer les banques pour le niveau élevé des décotes, il faut dire que les prêteurs ont eu tendance à agir de manière arbitraire.

Leur gestion de Siva Industries, par exemple, laissait beaucoup à désirer. D’un règlement unique (OTS) pour une somme dérisoire d’environ un dixième des cotisations de 4 864 crore à l’annulation de la procédure de faillite et à la volonté de rendre l’entreprise aux promoteurs, avec un contrôle total, pour un montant très minime, leur conduite était inexplicable. Dans une observation laconique, le banc de Chennai du NCLT a déclaré qu’il s’en tiendrait à sa «sagesse judiciaire» plutôt que d’approuver la «sagesse commerciale» du CoC.

En effet, approuver un plan qui leur rapporte 328 crores en guise de règlement attirerait les critiques. NCLT Chennai a ordonné la liquidation de la société. Encore une fois, le banc NCLT de Mumbai avait souligné à quel point l’offre gagnante – présentée par Twin Star Technologies d’Anil Agarwal – pour Videocon Industries était curieusement proche de celle de la valeur de liquidation. Le tribunal a observé dans son ordonnance que « de façon surprenante, le demandeur de la résolution a également évalué tous les actifs et passifs de l’ensemble des 13 sociétés et est arrivé à presque la même valeur que les évaluateurs enregistrés ».

Le mécanisme OTS a certainement besoin d’être repensé. L’idée était de donner à toutes les parties une meilleure chance de résoudre les affaires et de préserver le capital, mais l’épisode Siva nous dit que la disposition pourrait être vulnérable à une utilisation abusive. Cependant, il serait naïf de penser que toutes les transactions de prêt seront de bonne foi et que les promoteurs cesseront, du jour au lendemain, de siphonner des fonds de l’entreprise ; les normes de gouvernance d’entreprise en Inde ont encore un long chemin à parcourir. Cependant, pour s’assurer que les banques ne prennent pas une grosse décote, il pourrait y avoir un montant seuil spécifié pour un OTS.

Par exemple, les banques doivent obtenir d’avance, disons, au moins 25 % du montant convenu, et le reste pourrait être échelonné. L’article 12A du Code qui permet le retrait d’une demande d’insolvabilité si 90 % du CdC vote en sa faveur ne doit pas être retiré. C’est une option de sortie pour les prêteurs, qui peuvent se rendre compte après un certain temps que le CIRP n’est pas une si mauvaise idée. Tant qu’il n’y a pas d’intentions de mauvaise foi, les prêteurs méritent la possibilité de se retirer du processus d’insolvabilité. On craint également que le processus de liquidation ne soit pas assez transparent, les experts appelant à plus de surveillance.

Le Conseil indien de l’insolvabilité et de la faillite souhaite que le comité de consultation des parties prenantes soit plus habilité lorsqu’il s’agit de nommer des professionnels et de fixer des prix de réserve pour les enchères. Il veut que les liquidateurs soient plus responsables. En fait, un peu plus de responsabilité tout au long de la chaîne renforcerait le Code.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.