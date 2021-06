Ce dont l’Inde a besoin pour maintenir l’exploit de vaccination du 21 juin

La moyenne nationale pour la couverture de la première dose parmi les travailleurs de la santé était de 82 % et celle de la deuxième dose n’était que de 56 %. (Image IE)

Par Dr Rajib Dasgupta

Avec près de 8,6 millions de vaccins COVID-19 administrés le 21 juin, c’était tout un exploit ! C’est le double du précédent record d’environ 4,3 millions de doses du 5 avril. On espère que cela pourrait être la « nouvelle normalité » et non une « hausse » ou une « poussée ». Pour tempérer cela avec une dose de réalisme, il faudra les trois prochains mois pour vacciner la population adulte avec au moins une dose unique à environ 7,5 millions de doses quotidiennes, et un peu plus de six mois avec deux doses. Des estimations optimistes de la direction technique nationale ont mis une capacité d’environ 12,5 millions de vaccinations par jour qui conduira à une baisse proportionnelle de ce nombre de jours. Ces estimations supposent un approvisionnement assuré d’environ 200 à 220 millions de doses le mois prochain.

Le récent rapport sur l’état de l’économie de la Reserve Bank of India a noté que la vitesse et l’ampleur de la vaccination contre le COVID-19 façonneront la voie de la reprise économique. Comme le dit l’adage, les vaccins ne sauvent pas des vies, les vaccinations oui. Tous les programmes de vaccination ont leur part d’iniquité et d’hésitation et la vitesse et l’ampleur de la campagne en cours doivent être façonnées par la manière dont ces éléments sont compris et traités.

Le secrétaire de l’Union à la santé a présidé une réunion de haut niveau le 10 juin. La faible couverture vaccinale parmi les travailleurs de la santé (HCW) et les travailleurs de première ligne (FLW), en particulier pour la deuxième dose pour les deux groupes prioritaires, a été considérée comme une « cause de grave préoccupation ». Jusqu’à cette date, la moyenne nationale pour la couverture de la première dose parmi les travailleurs de la santé était de 82 % et celle de la deuxième dose n’était que de 56 %. Pour les agents de terrain, les chiffres étaient respectivement de 85 % et 47 %. En outre, les États dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale comprennent ceux dont les systèmes de services de santé fonctionnent bien et comprennent l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Maharashtra, le Telangana, le Tamil Nadu et le Pendjab. Comme on le sait, la vaccination pour ces groupes prioritaires a commencé le 16 janvier et le calendrier complet était achevé à ce moment-là en 4 à 8 semaines.

Les personnes âgées de plus de 60 ans et de plus de 45 ans présentant des comorbidités ont commencé à se faire vacciner à partir du 1er mars. Les progrès au cours des quatre mois suivants (jusqu’à la première semaine de juin) : environ 43 % dans la catégorie des 60 ans et plus avaient reçu la première dose et 37 pour cent dans le groupe d’âge des 45 ans et plus. La lenteur des progrès parmi ceux qui présentent les risques les plus élevés – en termes de catégories professionnelles, d’âge et de comorbidité – indique selon toute vraisemblance un mélange d’hésitation et d’iniquité.

Le rapport d’enquête récemment publié par le Comité de campagne nationale pour la législation centrale du travail dans la construction a révélé que seulement 21,3 % des travailleurs informels de Delhi avaient reçu leur première dose. Cela contraste avec le fait que près de la moitié de la population de Delhi âgée de plus de 45 ans a reçu au moins une dose du vaccin. Une analyse récente a également révélé que 114 des districts ambitieux (les moins développés) de l’Inde ont reçu le même nombre de doses que celles administrées dans neuf grandes villes dont la population combinée représente la moitié de la population de ces districts ambitieux. Les données du site Web Co-Win indiquent trois messages clés : la deuxième dose est restée stagnante à environ 0,4 million par jour, bien que le nombre cumulé de la première dose augmente régulièrement ; la couverture parmi les groupes d’âge de 60 ans et plus et de 45 ans et plus a diminué régulièrement par rapport à son niveau le plus élevé à la mi-avril et s’est stabilisée depuis fin mai (bien qu’un nombre important n’ait pas encore été vacciné) ; à l’exception du Chhattisgarh et du Kerala, tous les États ont vacciné plus de femmes que d’hommes et, au total, 17 % de plus d’hommes sont partiellement ou totalement vaccinés que de femmes.

L’hésitation à la vaccination est un phénomène comportemental qui est spécifique au vaccin et au contexte et mesuré par rapport à l’attente d’atteindre un objectif de couverture vaccinale spécifique ; étant donné que les services de vaccination sont disponibles. Cela implique des atouts de défis superposés : complaisance, confiance et commodité. La confiance dans le vaccin englobe la confiance dans l’efficacité et l’innocuité du vaccin ; le système qui offre, y compris la fiabilité et la compétence des services et des professionnels de la santé et les motivations perçues des décideurs politiques prenant des décisions sur le vaccin. La complaisance vis-à-vis de la vaccination existe lorsque les risques perçus de la maladie en question sont faibles et que la vaccination n’est pas considérée comme une action préventive nécessaire. La commodité de la vaccination est un facteur important qui implique la disponibilité physique, l’abordabilité et la volonté de payer (pour ceux qui ne seraient pas éligibles ou ne voudraient pas bénéficier du programme gouvernemental) pour le vaccin ainsi que la capacité de comprendre (langue et littératie en santé) et l’attrait du vaccin et la qualité réelle ou perçue du service.

Les gouvernements central et étatique ont pris une série de mesures pour « briser les mythes sur la vaccination ». Les stratégies de communication sont essentielles pour suivre, négocier et façonner les perceptions concernant les vaccins et le programme. Les stratégies de communication et les réponses doivent s’articuler autour de quatre thèmes clés : le développement de produits (pour ces nouveaux vaccins), les stratégies de priorisation, les activités de déploiement du programme, et les AEFI (Adverse Effects After Immunisation) et AESI (Adverse Effects of Special Interest). À ce stade, l’optimisme et le scepticisme vis-à-vis du vaccin coexistent. Ceux-ci nécessitent un partage proactif d’informations pour renforcer la confiance ainsi que des réponses en temps réel à mesure que de nouvelles formes d’hésitation émergent.

La combinaison d’enthousiasme et de prestation de services constatée hier est un développement important. Le fait qu’il s’agisse en grande partie de la tranche d’âge des 18-44 ans est également un signal bienvenu vers l’ouverture des secteurs économiques et éducatifs. Les initiatives étatiques en cours pour répondre aux besoins des zones difficiles d’accès et mal desservies doivent continuer à être soutenues et affinées. Les défis du côté de l’offre sont bien connus ; des informations adéquates sur les capacités de production et les engagements d’approvisionnement envers le gouvernement central ainsi que les stratégies d’allocation aux États sont des déterminants essentiels. L’Inde a prouvé sa capacité à mener des campagnes de vaccination à grande échelle ; entre autres choses, cela nécessitera une bonne micro-planification en tandem avec des engagements d’allocation.

(L’auteur est président du Center of Social Medicine & Community Health, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Il est également membre du National AEFI (Adverse Effects After Immunisation) Committee. Les opinions sont personnelles.)

