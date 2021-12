Ce dont nous avons besoin de Nintendo en 2022

Ce n’est un secret pour personne, la Nintendo Switch est la console la plus vendue depuis deux ans. Bien qu’il y ait beaucoup de choses que j’aime dans ce système hybride, malheureusement, plusieurs choses doivent être mises à jour et modifiées. Beaucoup de ces mises à jour auraient également dû avoir lieu bien avant maintenant. Avec autant de fans dévoués de Nintendo ainsi qu’une multitude de nouveaux propriétaires de Switch, Nintendo doit vraiment bien faire avec sa base de fans. Voici ce que Nintendo doit faire à propos des services, des jeux à venir et lors de la création du prochain Switch de la gamme.

Les services et fonctionnalités ont besoin d’une refonte

Source : Rebecca Spear / iMore

Compte tenu de la popularité de la Nintendo Switch et du fait que 2022 marquera son quatrième anniversaire, la Switch devrait vraiment avoir de meilleurs services et fonctionnalités qu’elle ne l’est actuellement. Voici donc les changements que nous devons le plus voir cette année à venir.

Améliorer Nintendo Switch Online + Pack d’extension

Alors que nous étions tous initialement très enthousiastes à l’idée que les jeux N64 arrivent sur la Nintendo Switch, il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que le nouveau pack d’extension Nintendo Switch Online + faisait cruellement défaut, en particulier avec son prix élevé. Plus particulièrement, les joueurs ont trouvé les commandes de The Legend of Zelda: Ocarina of Time incroyablement peu intuitives et particulièrement frustrantes car vous ne pouvez pas les remapper. Sans oublier que beaucoup ont connu un retard important qui a rendu le jeu désagréable, voire aggravant, pendant certaines sections. Nintendo doit intensifier cela l’année prochaine en offrant la possibilité de remapper les commandes et de fournir des mises à jour d’émulateur qui permettent à ces jeux de fonctionner plus facilement.

Source : iMore

Nous savons déjà que des jeux N64 supplémentaires sortiront un à la fois en 2022 avec l’approche lente de Nintendo. Et bien que j’attende personnellement avec impatience Banjo-Kazooie en janvier et Majora’s Mask plus tard, d’autres jeux doivent être annoncés pour que ce service satisfasse les abonnés.

Oui, les problèmes de licence et de droit d’auteur pourraient empêcher le portage de certains des meilleurs jeux N64 de tous les temps, mais il serait idéal d’avoir au moins Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Banjo-Tooie, Pokémon Stadium et Kirby 64. Ensuite, bien sûr, si les bonnes affaires peuvent être conclues, GoldenEye 007 et Perfect Dark seraient les cerises supplémentaires dont nous avons besoin.

Jouer à ces jeux N64 est infiniment meilleur avec la manette N64, mais Nintendo n’avait pas assez de stock en 2021 pour anticiper le nombre de personnes qui le voudraient. Il doit y avoir suffisamment d’inventaire disponible pour répondre à la demande des joueurs en 2022.

De meilleures options d’accessibilité

Source : iMore

De nombreux développeurs de jeux et entreprises ont fait d’énormes progrès en offrant des options d’accessibilité pour chaque type de joueur. Cependant, Nintendo n’a pas fait beaucoup de pas dans cette direction. Oui, la possibilité de remapper les commandes de la Nintendo Switch est devenue disponible l’année dernière. Cependant, les grands titres et services de Nintendo n’offrent toujours pas autant d’options et de paramètres utiles qu’il le devrait pour une si grande entreprise.

Nintendo doit intensifier ses efforts et commencer à inclure des options de contrôle supplémentaires dans ses jeux, la possibilité de modifier les niveaux de difficulté et la possibilité d’ajuster les éléments visuels pour les déficiences visuelles et le daltonisme et les signaux sonores pour les déficiences auditives et sensorielles. Étant donné que Nintendo a tendance à être la console la plus adaptée aux enfants et aux familles, il est franchement bouleversant et décevant que de nombreux jeux AAA Nintendo n’offrent pas encore ces fonctionnalités.

Chat vocal en ligne

Source : Rebecca Spear / iMore

Il est très étrange que la Nintendo Switch ne prenne toujours pas en charge le chat vocal pour bon nombre de ses jeux multijoueurs en ligne. Cela amène de nombreuses personnes à jouer à Switch tout en utilisant Discord, un appel téléphonique ou Google Meet depuis leur téléphone pour discuter avec des amis. On ne sait pas exactement pourquoi Nintendo n’a pas inclus cette fonctionnalité, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la fourniture d’une expérience de jeu sûre pour les enfants. Pourtant, c’est à cela que sert le contrôle parental.

Maintenant que nous pouvons enfin connecter des écouteurs Bluetooth à Switch grâce à la mise à jour 13.0.0, nous nous rapprochons un peu plus de la possibilité de discuter de manière pratique. Nintendo doit basculer le commutateur pour prendre en charge les microphones Bluetooth et ajouter des capacités de chat vocal à ses jeux. Si ce n’est pas tous, alors au moins les plus populaires comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons et Monster Hunter Rise. Après tout, il y a beaucoup de propriétaires de Switch adultes et adolescents qui gagneraient sérieusement à pouvoir parler avec des amis tout en jouant à leurs jeux préférés.

Informations sur les prochains jeux Switch

Source : Nintendo (capture d’écran)

Plusieurs jeux sont actuellement prévus pour une sortie en 2022, et nous avons de grandes attentes pour chacun d’eux. Mais voici les choses que nous devons le plus savoir.

La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2

Source : Nintendo (capture d’écran)

Le jeu Switch le plus attendu est sans doute la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nous avons vu quelques bandes-annonces pour nous enthousiasmer au cours des dernières années, mais nous ne savons toujours pas quelle est l’intrigue ni même le nom officiel de cette suite. Link a apparemment de nouvelles capacités, mais nous devons savoir ce qui se passe avec sa main brillante étrange et comment il est capable de traverser des objets solides d’une manière liquide. En général, nous avons besoin de réponses pour nous donner une meilleure idée de ce à quoi nous attendre.

Nintendo a été prudent en déclarant qu’il visait une sortie en 2022 mais n’a rien garanti. Donc, ce serait bien d’avoir une mise à jour qui nous aide à savoir si le jeu est toujours sur la bonne voie pour sortir en 2022 ou non. Le premier grand Nintendo Direct de l’année a généralement lieu en février ou en mars, donc avec un peu de chance, nous en apprendrons plus sur la prochaine grande aventure de Link à ce moment-là.

Metroid Prime 4

Source : iMore

Metroid Prime 4 a été initialement annoncé à l’E3 2017, mais début 2019, Nintendo a déclaré qu’il n’était pas satisfait du développement du jeu. En tant que tel, la société a choisi de repartir de zéro et a confié le projet à Retro Studios, les développeurs qui avaient créé la trilogie originale Metroid Prime. Bien que nous soyons heureux qu’il soit de retour entre les mains de ceux qui nous ont donné un si bon ensemble de jeux pour commencer, cela signifiait que la production prendrait trois à cinq ans à partir de 2019 et ne sortirait probablement pas avant la fin de 2022 ou au-delà.

Étant donné que les fans attendent ce jeu depuis l’annonce il y a quatre ans, nous pourrions vraiment utiliser une mise à jour montrant à quoi ressemblent la direction artistique et la conception globale du jeu. Il ne sortira probablement pas cette année, mais ce serait bien d’avoir une date de sortie provisoire, afin que nous sachions à quelle année nous attendre. Jusque-là, nous avons Metroid Dread pour nous aider. Avec un peu de chance, nous saurons si le remaster/portage de la trilogie Metroid Prime pour Switch est également réel dans les mois à venir.

Baïonnette 3

Source : Nintendo

Après plusieurs années d’attente, nous avons enfin eu un teaser pour Bayonetta 3 lors du Nintendo Direct de septembre 2021. Notre sorcière préférée se présente avec une coiffure en queue de cochon rappelant le style de son enfance et se bat contre un énorme ennemi. À part cela, nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe dans cette entrée.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Bayonetta ne sera pas dans le jeu très longtemps puisqu’elle a été montrée en train de se désintégrer dans un teaser lors des Game Awards 2019, et son doubleur, Hellena Taylor, a même tweeté de manière cryptique quelque chose sur les fans qui devaient s’habituer à jouer Bayonetta sans sa voix. Lorsque les fans ont demandé des éclaircissements, elle a répondu : « Je n’ai pas le droit de le dire. » Nous devons savoir ce qui se passe dans cette troisième entrée pour nous préparer à ce qui va arriver.

Splatoon 3

Source : Nintendo

Le Splatoon original a fait sensation lors de sa sortie sur Wii U en 2015 et a complètement bouleversé le genre du jeu de tir avec sa guerre de territoire, son focus sur la peinture. La suite a également été un succès incroyable, il n’est donc pas surprenant que nous ayons un Splatoon 3. avec un mode campagne qui comprend à la fois des Inklings et des Octolings. Néanmoins, nous avons besoin de plus d’informations sur les idoles, les modes de jeu et les armes nouveaux et anciens.

Le prochain jeu Pokémon (Gen IX)

Source : iMore

Historiquement, Game Freak a publié un nouveau RPG Pokémon de base tous les deux ou trois ans. Étant donné que Pokémon Épée et Bouclier a été lancé en 2019, nous nous approchons du moment où nous voyons généralement des nouvelles et des illustrations conceptuelles pour la prochaine entrée de la série. Si les choses sont sur la bonne voie, il est possible que le jeu Pokémon Gen IX soit lancé dès novembre 2022.

Nous recevons généralement un Pokémon Direct en février ou mars qui nous donne une idée de tous les jeux Pokémon à espérer dans l’année. C’est probablement à ce moment-là que nous verrons des nouvelles pour la génération IX si The Pokémon Company est prête à les partager d’ici là. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir, comme si la zone sauvage fait une autre apparition, à quoi ressemble le style artistique, à quoi ressemblent les nouveaux démarreurs et les monstres régionaux, et à quel endroit du monde réel la région va s’inspirer par. Il y a de quoi s’exciter. Heureusement, nous aurons Pokémon Legends: Arceus pour nous tenir jusque-là car il sortira en janvier.

Améliorations pour la prochaine mise à niveau de Switch

Source : Sara Gitkos / iMore

Avec le succès du Switch au cours des deux dernières années, une autre console dans la gamme est plus que probable. Il y a plusieurs choses que nous devons voir dans la prochaine mise à niveau de Switch, notamment les suivantes :

Mémoire augmentée

Le Switch dispose d’une quantité épouvantable de stockage interne avec seulement 32 Go d’espace ; c’est à peu près assez de place pour environ trois à cinq grands jeux. Cette année, Nintendo a amélioré ce stockage avec le Switch OLED, mais seulement une infime fraction en le doublant à 64 Go. Ainsi, l’une des améliorations que nous devons absolument voir avec un autre commutateur est un stockage amélioré d’au moins 128 Go. Bien sûr, cela augmenterait probablement le coût du Switch, mais la plupart des joueurs achètent déjà une carte microSD pour accompagner leur console, donc ce ne serait vraiment pas une si grande différence en termes de coût.

Une réponse à la dérive Joy-Con

Source : Rebecca Spear / iMore

Nintendo a déclaré avoir légèrement modifié et amélioré les Joy-Con au fil des ans pour, espérons-le, réduire la dérive de Joy-Con. Cependant, il s’agit toujours d’un problème endémique auquel de nombreux joueurs sont confrontés. Cela a conduit de nombreux joueurs à rechercher des contrôleurs tiers qui ne sont pas aussi sensibles au problème. Nintendo a été dans des batailles juridiques et des poursuites judiciaires et répare actuellement gratuitement tous les Joy-Cons avec dérive, même s’ils ne sont plus sous garantie, mais cela ne suffit pas. Nintendo doit accepter et s’attaquer pleinement au problème en examinant et en retravaillant la conception des Joy-Con. Honnêtement, je doute que cela se produise avant la console Nintendo de nouvelle génération, mais c’est quelque chose dont la Switch a besoin depuis son lancement.

Changez-le, Nintendo

Bien que j’adore ma Nintendo Switch et que je l’emmène avec moi partout où je vais, certaines choses nécessitent de grandes améliorations pour en faire une meilleure expérience de jeu pour tout le monde. À savoir, nous devrions vraiment obtenir plus de fonctionnalités d’accessibilité et de chat vocal. Nous devons également obtenir plus d’informations sur les jeux très attendus de 2022.