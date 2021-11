Ce dont nous sommes le plus reconnaissants dans les domaines de la technologie, de la science, des affaires et de l’innovation

Nous avons bon espoir quant à l’impact que MacKenzie Scott, à gauche, et Melinda French Gates auront en tant que philanthropes indépendants. (Photos via Bystander Revolution et la Fondation Gates)

C’était une semaine où beaucoup d’entre nous aux États-Unis se sont arrêtés pour réfléchir et rendre grâce. Nous maintenons la tradition vivante sur le podcast .. Lors de cet épisode spécial des Fêtes, nous exprimons notre gratitude pour certaines des technologies, tendances et développements prometteurs de l’année écoulée, comme en témoignent les reportages sur ..

Vaccins à ARNm : Ici, nous avons la science, la technologie, l’innovation et un esprit de coopération qui aident à faire face à l’une des situations les plus difficiles de la planète. Les vaccins COVID-19 sont une évidence pour figurer en tête de cette liste.

Eveil environnemental : 2021 a été un moment décisif pour les investisseurs, les startups et la population générale des entreprises qui se sont réveillés au changement climatique de manière beaucoup plus importante. Quelques exemples dont nous discutons :

Véhicules électriques et trains à grande vitesse : La prolifération des véhicules électriques sur la route et la planification à long terme du train à grande vitesse dans le corridor Cascadia nous donnent de l’espoir quant à l’avenir des modes de transport alternatifs.

Stockage en ligne: Ce n’est pas un nouveau développement, bien sûr, mais la facilité de stockage, de synchronisation et de sauvegarde des données dans le cloud est l’une de ces avancées qui font partie intégrante de la vie presque sans que nous nous en rendions compte. Quelque chose d’aussi banal que Microsoft OneDrive a rendu la commutation entre les PC transparente, par exemple.

RA au quotidien : De la même manière, les petites touches de réalité augmentée dans le monde qui nous entoure ont rendu la vie plus facile. Un exemple : les directives de la caméra de recul sur les voitures qui facilitent grandement la marche arrière dans un espace.

La prochaine génération d’innovateurs: Les exemples ne manquent pas, comme en témoigne notre série Junior Geek of the Month. Cependant, l’exemple qui se démarque de l’année dernière est celui des adolescents entrepreneurs de Seattle, Sage Khanuja et Nikolas Ioannou, qui construisent et vendent leur startup de télémédecine lors d’une sortie réussie plus tôt cette année.

Tourisme spatial commercial : Bien sûr, il y a de nombreuses raisons d’être sceptique quant à l’explosion de milliardaires et de quelques élus en orbite terrestre basse. Mais s’il s’agit d’une étape clé vers une espèce multiplanétaire, il y a aussi lieu d’être optimiste. Du moins, c’est une façon de voir les choses. Nous étions divisés sur celui-ci.

MacKenzie et Melinda : Nous avons bon espoir quant à l’impact que MacKenzie Scott et Melinda French Gates auront en tant que philanthropes à part entière. À des fins de couverture médiatique intéressante, nous espérons que les anciens conjoints de Jeff Bezos et Bill Gates s’associent encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait, bien qu’il soit peut-être préférable pour le monde qu’ils travaillent de manière indépendante.

