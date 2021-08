Ce dont Tamera Mowry-Housley a besoin pour faire un redémarrage de sœur, sœur

Il y a encore de l’espoir !

Seulement une semaine après tante mowry semblait arrêter l’idée d’une réunion Sister, Sister dans une vidéo TikTok le 17 août, sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley a clarifié ce qu’il faudrait pour redémarrer la sitcom bien-aimée 20 ans après sa finale pendant E! Pop quotidienne de l’actualité.

“Je le veux, je le veux, mais le fait est que tout doit s’aligner parfaitement dans ce sens”, a révélé en exclusivité l’animateur de Baker’s Dozen le 24 août. “Et puis aussi, Sister, Sister était un si classique et les gens l’ont adoré . Nous voulons nous assurer que si nous faisons la réunion, c’est incroyable. Sinon, vous savez tous que nous allons nous retrouver sur The Shade Room et vous parlerez de la gravité de la situation. ”

Tamera a certainement les mains pleines en organisant deux séries et apparaissant dans un film Hallmark Christmas. “Je peux avoir la main sur tout”, a expliqué la mère de deux enfants. “Le jeu d’acteur me manque. Le jeu d’acteur est mon premier amour. Je ne sais pas, cela me fait vraiment me sentir épanoui de manière créative quand je joue.”