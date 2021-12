Ce dont tout joueur sur PC a besoin

Parfois, rien de tel que de tirer une chaise jusqu’à votre bureau et de vous lancer dans vos jeux PC préférés. Mais, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu sur PC, alors vous voudrez utiliser certains des meilleurs accessoires de jeu sur PC. Bien sûr, avec autant de périphériques et d’accessoires, il peut être difficile de trouver le meilleur. C’est pourquoi nous sommes ici.

Les meilleurs accessoires de jeu pour PC peuvent varier en fonction du type de jeux auxquels vous aimez jouer. Néanmoins, il y a quelques éléments que chaque joueur sur PC voudra ajouter à son arsenal. Traditionnellement, vous aurez besoin d’un excellent casque de jeu, d’une souris de jeu fantastique et d’un clavier de jeu qui tue. Avoir un moniteur de jeu solide est également une bonne idée. Et, si vous aimez les simulations de vol ou les jeux comme Star Citizen, l’ajout d’un bâton de vol peut changer la donne.

Maintenant que vous avez une idée du type d’accessoires de jeu sur PC dont vous pourriez avoir besoin, il est temps de creuser. Dans ce guide, nous mettrons en évidence certains des meilleurs accessoires de jeu sur PC, y compris les bases. Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’ajouter des choses comme un bâton de vol à votre liste, mais cela augmentera certainement l’immersion dans les jeux qui l’utilisent.

Meilleur casque gaming sur PC : Razer BlackShark V2 Pro

Avantages: Bonne autonomie de la batterie, connexion sans fil, qualité audio fantastique

Les inconvénients: Prix, le micro pourrait être mieux

En ce qui concerne les accessoires de jeu pour PC, Razer est l’une des marques les plus connues, et pour cause. Si vous recherchez un excellent casque de jeu pour votre PC, ne cherchez pas plus loin que le Razer BlackShark V2 Pro. Non seulement ce casque est extrêmement confortable, mais il offre également une connexion entièrement sans fil. Branchez simplement le dongle 2,4 GHz dans un port USB ouvert sur votre ordinateur, et vous êtes prêt à vous plonger dans vos jeux PC préférés.

La durée de vie de la batterie affichée ici est également exceptionnellement bonne. Vous obtiendrez 24 heures de jeu avec une seule charge. Si votre batterie est faible, vous pouvez brancher un câble de 3,5 mm pour une écoute filaire traditionnelle. Le casque est également livré avec un microphone intégré et amovible. Ce n’est pas le meilleur micro, mais c’est faisable pour jouer avec vos amis. La vraie star du spectacle ici, cependant, est la qualité audio.

Le Razer BlackShark V2 Pro est équipé de deux haut-parleurs haut de gamme Triforce Titanium 50 mm. Ceux-ci offrent une qualité fantastique et vous pouvez affiner les aigus, les médiums et les bas à votre guise à l’aide de l’application Razer. Cela vous permet de choisir les sons exacts que vous voulez entendre, qu’il s’agisse de bruits de pas dans Halo Infinite ou du prochain crescendo du heavy metal dans Doom Eternal.

Meilleure souris de jeu pour PC : Razer DeathAdder V2

Avantages: Prix, le capteur est génial, la forme est agréable dans la plupart des mains

Les inconvénients: Pas autant de boutons que d’autres options, fonctionnalités minimales

La souris est l’un des périphériques les plus faciles à lésiner. Après tout, pourquoi investir dans une souris chère alors qu’elles fonctionnent toutes de la même manière, n’est-ce pas ? Pas assez. Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de votre expérience de jeu sur PC, il est indispensable d’ajouter l’une des meilleures souris de jeu sur PC à votre bureau. C’est là qu’intervient la Razer DeathAdder V2.

Cette souris n’est pas dotée d’autant de fonctionnalités que certaines des autres souris de notre meilleur guide sur les souris de jeu, mais elle a encore beaucoup de jus supplémentaire pour vos habitudes de jeu. Non seulement le capteur est l’un des meilleurs, mais la forme de la souris se sent bien dans à peu près n’importe quel type de prise de souris. Le prix est également un autre grand avantage, car le DeathAdder V2 coûte moins de 100 $.

Si vous recherchez une excellente souris de jeu qui ne fera pas sauter votre tirelire, alors la DeathAdder V2 de Razer est une victoire à coup sûr. Vous pouvez facilement changer le DPI à la volée en utilisant deux boutons situés sous la molette de la souris. Pour les joueurs invétérés, c’est une fonctionnalité indispensable sur n’importe quelle souris. Il n’y a pas non plus autant de boutons que sur une souris conçue pour les joueurs de MMO. Mais cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des joueurs sur PC.

Meilleur clavier de jeu pour PC : HyperX Alloy Origins

Avantages: Plusieurs niveaux de réglage, des tonnes de personnalisation de l’éclairage RVB, un design compact et épuré

Les inconvénients: Pas de clés multimédias, logiciel difficile à utiliser

Les options ne manquent pas en ce qui concerne les claviers de jeu. Malgré toutes ces options, l’HyperX Alloy Origins est toujours notre grand gagnant. Nous avons déjà recommandé ce clavier dans notre guide des meilleurs claviers, et nous allons également maintenir ce choix ici.

La conception compacte du clavier signifie que vous n’avez pas d’espace perdu sur votre bureau. C’est idéal pour les joueurs hardcore et occasionnels, surtout si vous jouez à des jeux qui vous obligent à interagir beaucoup avec votre clavier. Les distances de touches courtes signifient également que le temps de réponse de chaque pression de touche est fantastique. De plus, le réglage de la hauteur à trois niveaux à l’arrière du clavier permet de trouver facilement un réglage qui vous convient.

Les seuls inconvénients de ce clavier sont le manque de touches multimédias, ainsi qu’une suite logicielle un peu difficile à utiliser. Les touches sont également un peu cliquables, mais pas autant que certains autres claviers mécaniques. L’éclairage RVB inclus dans le clavier peut également être personnalisé à des niveaux extrêmes. Cela facilite la configuration de votre clavier d’une manière qui correspond parfaitement à votre style.

Meilleur stick de vol de jeu sur PC : Logitech G X56

Avantages: Éclairage RVB, prise en charge de 13 axes différents, plusieurs commutateurs et boutons

Les inconvénients: Prix, nécessite un bon peu d’espace

Un HOTAS n’est pas un accessoire nécessaire pour tous les joueurs sur PC. Mais, si vous jouez à des jeux comme Microsoft Flight Simulator, Star Citizen ou tout autre jeu de simulation de vol, vous en voudrez un. Le Logitech G X56 est également la meilleure offre sur le marché. Non seulement ce HOTAS se sent bien dans les mains, mais il regorge de tonnes de fonctionnalités indispensables.

La première caractéristique remarquable ici est la possibilité de changer l’éclairage sur le manche de vol. C’est une chose mineure dans l’ensemble, car cela ne change pas l’utilisation du bâton. Cependant, pour ceux qui s’intéressent vraiment à la personnalisation de leur poste de combat, le RVB peut être un ajout fantastique à n’importe quel périphérique. Vous trouverez également 31 boutons programmables situés sur le HOTAS. Cela facilite la configuration de votre HOTAS pour chaque commande que vous devez émettre dans une simulation de vol.

Le Logitech G X56 prend également en charge jusqu’à 13 axes différents, ce qui signifie un niveau d’immersion inégalé lors du vol dans les jeux. C’est de loin le bâton de vol le plus polyvalent qui soit. Si vous aimez jouer aux simulateurs de vol, vous allez vouloir ajouter l’un de ces mauvais garçons à votre configuration de jeu sur PC.

Meilleur moniteur de jeu pour PC : moniteur de jeu Samsung Odyssey G5

Moniteur de jeu SAMSUNG Odyssey G5 Series 32 pouces WQHD Source de l’image : Samsung/Amazon

Avantages: Options plates et incurvées, écran jusqu’à 34 pouces, visuels fantastiques avec un temps de réponse de 1 ms

Les inconvénients: Prix, pas d’option de résolution 4K

Tout comme un clavier ou une souris, un excellent moniteur de jeu peut complètement changer votre expérience de jeu sur PC. Il existe également de nombreuses options, bien que toutes ne soient pas égales. Comme pour tout type d’affichage, il est important de prendre en compte le temps de réponse, la taille de l’affichage et la qualité des visuels. C’est pourquoi nous recommandons le moniteur de jeu Samsung Odyssey G5.

Ce moniteur de jeu pour PC possède toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander dans un écran. Il est disponible en trois tailles différentes, 27 pouces, 32 pouces et 34 pouces. Vous pouvez également l’obtenir dans une orientation d’affichage plate ou incurvée, selon ce que vous aimez. La véritable caractéristique remarquable ici, cependant, est le taux de rafraîchissement. L’Odyssey G5 offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, selon l’option que vous choisissez.

Le seul véritable inconvénient de ce moniteur est qu’il est cher, pesant près de 500 $ selon la variante que vous achetez. Le prix est cependant plus que justifié, car l’écran 1440P offre de superbes visuels, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Nous sommes également un peu tristes qu’il n’y ait pas d’option 4K standard, mais ce n’est pas vraiment une raison pour radier ce moniteur.

