Ce dont Verstappen a besoin pour être champion en Arabie saoudite

22/11/2021 à 13:58 CET

Après avoir signé sa deuxième victoire consécutive ce dimanche au Qatar, Lewis Hamilton (Mercedes) a sensiblement réduit les écarts vis-à-vis du leader du championnat, Max verstappen (Red Bull) et avec deux gros lots à gagner, le Néerlandais n’a que 8 points d’avance sur l’Anglais. Mais cependant, Max Elle disposera déjà d’un premier « match ball » pour le titre dans l’avant-dernière course, qui se déroulera sur le nouveau circuit de Djeddah (Arabie saoudite) le 5 décembre. Pour sa part, Hamilton, Même gagnant et en cas d’abandon de Verstappen, ne serait toujours pas mathématiquement champion en Arabie.

Les combinaisons dont vous avez besoin Verstappen Il y en a plusieurs pour remporter la couronne d’avance, même si pour résumer, il aurait sa chance de condamner le titre s’il quitte Djeddah avec 26 points en sa faveur. Pour cela, il doit augmenter de 18 la différence qu’il fait actuellement avec Hamilton. Difficile, mais pas impossible si Lewis passe une mauvaise journée.

Verstappen sera champion d’Arabie saoudite si…

– GAGNEZ au tour le plus rapide et Lewis est 6ème ou pire

– GAGNEZ sans le meilleur tour et Lewis est 7ème

– C’EST DEUXIÈME avec le meilleur tour et Lewis 10ème

– C’EST LE DEUXIÈME sans meilleur tour et Lewis ne marque pas