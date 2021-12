Ce drame est dans le top 10 de Netflix depuis 170 jours

Tous ceux qui essaient d’apprendre l’espagnol, comme moi, voici un conseil. Allez-y et faites de Netflix votre nouveau meilleur ami, si vous ne l’avez pas déjà fait. C’est parce que certains des contenus les plus populaires (et les plus compulsifs) du streamer incluent des émissions de télévision en espagnol. Les goûts vont des drames policiers comme Money Heist aux telenovelas, y compris The Five Juanas, qui vient de sortir, ainsi que The Queen of Flow. Ce dernier est fait sur mesure pour être apprécié comme une télé d’évasion.

Parce que seule cette telenovela vous présente la beauté à couper le souffle de Medellin, en Colombie. Mais il y a aussi près de 200 épisodes sur deux saisons pour les abonnés de Netflix.

La reine du flow, en streaming sur Netflix

La Reina del Flow alias The Queen of Flow classée n°1 des émissions de télévision non anglophones de Netflix dans le monde (du 21/11 au 21/28) – découvrez pourquoi les gens ne peuvent pas en avoir assez de cette juteuse, dramatique et oh -tellement addictif telenovela colombien ! Deux saisons sont désormais sur Netflix pic.twitter.com/QfjfwzVodL – Netflix (@netflix) 2 décembre 2021

« Dix-sept ans après avoir été emprisonnée à tort, une auteure-compositrice talentueuse demande justice contre les hommes qui ont causé sa chute et tué sa famille », lit-on dans la description officielle de Netflix.

L’une des descriptions que vous voyez le plus souvent de la part des personnes qui aiment cette émission est une insistance sur le fait qu’elle est « addictive ». Ce qui est à prévoir, vraiment. Parce que The Queen of Flow s’intègre parfaitement dans le format savonneux des telenovelas qui vous enroulent facilement et vous gardent accro.

Au cœur de l’histoire se trouve le personnage de Yeimy Montoya, que nous rencontrons en tant qu’auteur-compositeur adolescent de reggaeton de Medellin. Pour faire court, elle finit par être emprisonnée à tort. Sa famille est assassinée, sa musique volée, et quand elle sort ? Elle retourne à Medellin pour se venger.

« Des rebondissements créatifs, des stars charismatiques, des méchants sournois et des airs optimistes font de la série un feuilleton musical addictif », lit un avis d’utilisateur de Rotten Tomatoes. En ajoute un autre : « Probablement l’une des meilleures émissions de tous les temps, si vous ne connaissez pas l’espagnol, cela vaut quand même la peine de la regarder avec les sous-titres. J’ai regardé ça de façon excessive pendant environ un mois et demi et je n’ai pas pu m’arrêter de regarder.

Autres émissions Netflix en espagnol

Selon les données de FlixPatrol, The Queen of Flow est en fait une émission du Top 10 sur Netflix depuis 170 jours. Ce qui est un calibre de performance qui me rappelle également une autre série en espagnol la mieux classée sur le streamer. Celle dont j’ai déjà parlé sera l’une des meilleures franchises Netflix de tous les temps.

Ce dernier ne serait autre que Narcos, qui a maintenant terminé sa course sur Netflix à travers deux itérations de la franchise. L’original de trois saisons, se déroulant en Colombie, puis une saison dérivée de trois saisons se déroulant au Mexique.

Après avoir terminé The Queen of Flow, mettez définitivement celui-ci sur votre liste. Les facteurs qui en font les meilleurs originaux de Netflix ? Une narration propulsive. Des méchants plus grands que nature. Les luttes de pouvoir et la violence explosive se juxtaposent à la beauté parfois époustouflante du Mexique et de la Colombie. De notre critique de la saison 3 de Narcos : Mexique qui vient de sortir :

«En fin de compte, Narcos et Narcos : Mexique se sentent… comme un exemple aussi bon que tout autre que vous pouvez pointer du doigt et dire – a-ha, là-bas. Netflix a trouvé son propre Game of Thrones, ou presque. Les deux spectacles sont dépourvus de héros au sens classique du terme. Ils déballent toutes les couches sales du mal humain et la capacité du mal. Mais il y a aussi de la profondeur et une écriture puissante, pour équilibrer la violence.