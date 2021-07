Ce drone avec caméra 4K de qualité professionnelle coûte 430 $ sur Amazon, et il bat ses rivaux à plus de 800 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Voulez-vous un drone quadricoptère de qualité professionnelle d’une grande marque ? Malheureusement, cela peut facilement vous coûter 1 000 $ ou même plus. Au mieux, vous allez dépenser 800 $ si vous voulez des fonctionnalités décentes et un cardan à 3 axes. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes de si grands fans de la Rêveur Potentiel Pro. C’est un modèle relativement nouveau d’une marque populaire avec une caméra 4K et un cardan à 3 axes. De plus, il peut facilement aller de pair avec des drones dans la fourchette de 800 $ à 1 000 $ et plus. Mais au lieu d’avoir à payer 1 000 $ ou plus, ce quadricoptère se vend pour une fraction de ce prix exorbitant.

C’est particulièrement vrai en ce moment, grâce à une offre étonnamment avantageuse dont vous pouvez profiter pendant une durée limitée. Amazon propose un coupon que vous pouvez couper aujourd’hui et qui fera passer le Dreamer Pro de 460 $ à 429,99 $. C’est environ la moitié de ce que vous paierez pour un drone comparable de la meilleure marque sur le marché des quadricoptères. A quel point c’est génial ?!

Quiconque connaît un peu les drones peut probablement nommer le drone quadricoptère de qualité professionnelle pour les amateurs et les professionnels à petit budget. Vous savez aussi qu’il en coûte au moins 800 $. C’est un quadricoptère de haute qualité avec à peu près toutes les fonctionnalités clés dont vous avez besoin. Cela inclut une caméra 4K qui capture des vidéos époustouflantes. De plus, vous obtenez un cardan à 3 axes qui stabilise les vidéos et les images fixes capturées pendant le vol. En plus de cela, un logiciel intelligent et des fonctionnalités de vol complètent l’expérience.

Il va sans dire que tout le monde n’a pas 800 $ de plus qui traînent. Surtout pas qu’ils sont prêts à dépenser pour un drone, peu importe à quel point il est génial. Si vous recherchez une alternative formidable qui vérifie toutes les mêmes cases principales pour beaucoup moins d’argent, vous êtes certainement au bon endroit.

Rêveur Pro de Potensic offre une qualité et des fonctionnalités de qualité professionnelle à une fraction de ce que vous paieriez pour un modèle comparable d’autres sociétés. Vous bénéficiez de 28 minutes de temps de vol par charge, plus une superbe caméra 4K avec un capteur Sony de haute qualité. De plus, vous obtiendrez un cardan à 3 axes pour une stabilisation vidéo et image exceptionnelle. En plus de tout cela, le Dreamer Pro regorge de fonctionnalités intelligentes qui vous aideront avec tout contenu que vous pourriez filmer. Un exemple est un mode « follow me » qui suit les objets et les personnes en mouvement. Il existe également un mode cercle qui vole dans un cercle parfait autour de n’importe quel point central. Le mode Path vous permet de tracer un schéma de vol que le drone volera tout seul. De plus, ce drone a une impressionnante portée de transmission de 2 kilomètres et bien plus encore.

Cet excellent drone Potensic est absolument à égalité avec le leader du marché et d’autres quadricoptères qui se situent dans la fourchette de prix de 800 $ à 1 200 $, mais le Drone caméra Potensic Dreamer Pro 4K avec nacelle 3 axes se vend pour seulement 460 $. C’est environ la moitié du prix des modèles comparables des grandes marques. Rendez-vous sur Amazon et achetez-en un maintenant, cependant, et vous pouvez économiser 30 $ supplémentaires grâce au coupon détachable. Vous ne voulez certainement pas manquer cette bonne affaire.

Drone caméra Potensic Dreamer Pro 4K avec cardan à 3 axes Prix:$429.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

La caméra 4K avec un capteur CMOS SONY de 1/3 pouce et le cardan à 3 axes combinent une capture vidéo époustouflante, stable et exempte de tremblements et de tremblements Capturez et enregistrez des séquences aériennes ou diffusez en direct sur votre smartphone avec une plage de transmission allant jusqu’à 1,24 miles Le système dynamique exclusif PowerAC de Potensic crée des rafales de puissance 3x qui sont idéales pour les tours Le système de stabilisation avancé facilite le vol en douceur dans des conditions immobiles ou avec une brise légère Comprend une carte SD de 32 Go et un étui de transport spécial

Drone caméra Potensic Dreamer Pro 4K avec cardan à 3 axes Prix:$429.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.