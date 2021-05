Ce drone DJI Mini 2 vous donnera beaucoup de jeu en été avec sa vidéo 4K, et il est également en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une excellente option si vous voulez commencer à prendre des photos aériennes.

Les drones sont venus il y a quelques années pour rester, bien qu’il y ait ceux qui ont voulu poser des problèmes dans leur utilisation, ou plutôt en tirer un bénéfice. Pourtant, il est aujourd’hui possible d’acheter un drone et de l’utiliser sans avoir à obtenir une licence de plus de 1 000 euros. Pour cela, il est indispensable que le drone pèse moins de 250 grammes. Et il y a un modèle avec ces caractéristiques qui balaie à cause de sa légèreté, à cause de la possibilité de voler sans permis, et pourquoi enregistrer dans une qualité 4K incroyable. Il s’agit de DJI Mini 2.

Ce drone a hérité de toutes les caractéristiques qui ont fait le succès des drones DJI, mais aussi avec des dimensions qui le rendent optimal pour une utilisation sans permis, et aussi avec un prix très abordable. Et est-ce maintenant vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 439,99 euros, quelque chose de très remarquable compte tenu de la grande qualité d’enregistrement qu’il offre.

DJI Mini 2 Drone sur Amazon

le DJI Mini 2 reste à un poids plus que frappant de 249 grammes, quelque chose de remarquable compte tenu du poids fixé par les autorités pour le vol avec ces appareils. Il ne reste qu’un gramme dans ce qui est considéré comme des drones qui ne nécessitent pas de licence de vol. Mais à son poids, il faut ajouter des dimensions brutalement minimales, car ce drone tient dans la paume de notre main. En fait, nous pouvons le transporter sans problème dans un sac à dos avec sa housse correspondante et nous ne remarquerons pratiquement pas que nous le portons.

le caractéristiques techniques du DJI Mini 2 ils sont aussi surprenants que leurs dimensions. Nous avons rencontré possibilité d’enregistrer en 4K à 30 fps, les prises de vue nous permettront donc de réaliser des vidéos de qualité professionnelle, également grâce à la stabilisation d’image optimale. La batterie atteint un autonomie de 31 minutes, et avec des batteries supplémentaires, nous pourrions faire quelques vols pendant longtemps. Les soutiens vents de niveau 5, et est capable de voler à une hauteur de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et tout ça atteignant presque 60 km/h de vitesse en vol.

Tout cela sans oublier d’autres fonctionnalités intéressantes, comme pouvoir enregistrer des vidéos et les éditer facilement depuis l’application DJI Fly avec des bandes sonores et des filtres de pouvoir les partager sur les réseaux sociaux en quelques secondes, et le fait qu’on n’a pas besoin de connaissances techniques pour pouvoir faire des vidéos de qualité car le drone peut faire de nombreux réglages automatiquement pour obtenir le meilleur niveau de luminosité.

le DJI Mini 2 est un achat parfait et un complément idéal pour garder les meilleurs souvenirs de vos voyages. Pour 439 euros vous pouvez l’obtenir sur amazon y compris le drone lui-même, la télécommande, les câbles nécessaires et quelques hélices de rechange. Tous les utilisateurs qui l’ont essayé ont été surpris. C’est probablement le drone au meilleur rapport qualité-prix qui a été lancé à ce jour.

