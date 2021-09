CE Europe bat Lleida Esportiu au Camp d’Esports (0-2)

19/09/2021 à 21:02 CEST

Les L’Europe  a remporté le Lérida 0-2 lors du duel disputé ce dimanche dans le Camp d’Esports. Les Lleida Esportiu Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Badalona. Du côté de l’équipe visiteuse, le CE Europe perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Èbre. Après le résultat obtenu, l’ensemble ilerdense est quatorzième, tandis que le L’Europe  il est huitième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe de Barcelone, qui a ouvert le score avec un but de David Jiménez à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la mi-match, en deuxième période est venu le but pour lui CE Europe, qui met plus de terres entre les deux grâce à autant de David Jiménez, réalisant ainsi un doublé à 64 minutes, terminant le match sur un score final de 0-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Lérida ils entrèrent Diego Garzon, Mejia, Allvaro, Alpha Bagayoko et Quim Araujo remplacement Pladevall, Vincent, Monterde, Joanet et Neesken, Pendant ce temps, il L’Europe  a donné accès à Serra, Vidal, Nolla, les fous de javi et Alberto pour Albert Marti, Pastels, Jordi Cano, Pau López et David Jiménez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Colau par l’équipe locale déjà David Jiménez, Nolla, les fous de javi et Vidal par l’équipe de Barcelone.

Avec ce résultat, le Lérida reste avec un côlon et le L’Europe  il monte à quatre points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième RFEF : le Lleida Esportiu tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Andratx à la maison, tandis que le CE Europe jouera dans son fief contre lui Espanyol B.

Fiche techniqueLérida Esportiu :Vilà, Arnau, Figueras, Neeskens (Quim Araujo, min.64), Pladevall (Diego Garzón, min.46), Yasser, Joanet (Alpha Bagayoko, min.64), Colau, Monterde (Alvaro, min.64), Sanku et Vicente (Mejía, min.46)CE Europe :Sergio, Campeny, Cano, Coro, Pastells (Vidal, min.54), Castell, Marc Esteban, Pau López (Javi Prats, min.64), Albert Marti (Serra, min.54), Jordi Cano (Nolla, min. 64) et David Jiménez (Alberto, min.82)Stade:Camp d’EsportsButs:David Jiménez (0-1, min. 36) et David Jiménez (0-2, min. 64)