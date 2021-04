CE Europe bat Santfeliuenc à domicile

04/02/2021 à 17:21 CEST

le L’Europe  a gagné 2-1 à Santfeliuenc ce vendredi au dernier jour de la première phase de la troisième division, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le CE Europe Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre CP San Cristóbal à l’extérieur (0-1) et l’autre contre lui Égaliseur dans leur stade (3-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Concernant l’équipe visiteuse, le Santfeliuenc perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le CP San Cristóbal. Après le résultat obtenu, les locaux ont été placés à la première place après la dispute du duel, tandis que les visiteurs sont restés en huitième position à la fin du match.

Au cours de la première période du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde mi-temps a commencé positivement pour lui CE Europe, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Javi prats quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Barcelone d’augmenter le score, augmentant les distances grâce à un but de Loriot à la minute 75. Mais plus tard, le Santfeliuenc réduire les différences grâce au but de David taureau à la limite de la fin, à 85 ans, terminant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la L’Europe  qui sont entrés dans le jeu étaient Carlos Cano, Varona et Fode remplacer Nolla, Pau Lopez et Albert Marti, tandis que les changements dans le Santfeliuenc Ils étaient Mario, Sani, Ivan Hernandez, Otger et Valero, qui est entré pour remplacer tours, Adrian taureau, Jonathan Collado, Daniel Pena et oranger.

le CE Europe occupait la première place du tableau de qualification avec 44 points, à la place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division RFEF, après la dispute de ce dernier match de la saison, alors que le Santfeliuenc il a été placé en huitième position avec 22 points, au lieu d’accéder à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Fiche techniqueCE Europe:Sergio, Oriol, Cano, Javi Prats, Guti, Pau López (Varona, min.78), Albert Marti (Fode, min.83), Castell, David Jiménez, Pastells et Nolla (Carlos Cano, min.68)Santfeliuenc:Toni, Boira, Garcia, Alfonso Castellano, Kevin, David Toro, Jonathan Collado (Ivan Hernandez, min.80), Adrián Toro (Sani, min.68), Torres (Mario, min.68), Naranjo (Valero, min. 80) et Daniel Peña (Otger, min.80)Stade:Municipale Nou SardenyaButs:Javi Prats (1-0, min.49), Oriol (2-0, min.75) et David Toro (2-1, min.85)