Ce facteur unique pourrait faire baisser les actions SoFi à court terme

Après avoir croupi sous les 20 $ par action depuis fin juin, Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) revient, y compris la pop après-bénéfices d’aujourd’hui qui a ramené les actions à un peu moins de 23 $. Avec un stock de SOFI en hausse de plus de 40% en un peu plus d’un mois, il semble que mon opinion du 6 octobre (que les actions étaient un achat car elles se négociaient latéralement) était la bonne décision.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Les actions se situent actuellement à 23% en dessous de leur sommet historique de 28,26 $, atteint début février. Mais après la récente montée en puissance, je sais que certains d’entre vous se demandent s’il n’est pas trop tard pour entrer en fonction.

La réponse à cette question dépend de votre horizon de placement. Si vous recherchez un jeu à long terme sur la montée en puissance de la fintech, les actions SOFI peuvent toujours valoir la peine d’être achetées.

Dans les années à venir, les sociétés de technologie financière devraient commencer à vraiment perturber l’espace des services financiers. SoFi, en particulier, pourrait devenir un nom à égalité avec les leaders financiers du numérique comme Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Carré (NYSE :SQ). Si tel est le cas, l’action SOFI pourrait valoir bien plus qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Cependant, si vous investissez avec un horizon temporel plus court, les perspectives sont un peu plus sombres. Des évolutions positives, comme l’obtention par la société d’une charte bancaire, pourraient donner un coup de fouet aux actions. Pourtant, il y a quelque chose de grand qui se profile, et les actions en général, qui pourraient à nouveau faire baisser les actions.

Zoom sur le rebond de l’action SOFI

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la bonne performance des actions SoFi ces dernières semaines. Il s’agit notamment de la couverture positive des analystes et de l’anticipation que la fintech reçoive sa charte bancaire nationale.

Aujourd’hui, l’action SOFI a grimpé de 12,5% après la publication des résultats du troisième trimestre de la société. En plus de dépasser les estimations de revenus et de bénéfices, les chiffres montrent que la société réussit à vendre des produits financiers à sa clientèle existante.

Mais il y a un autre facteur moins évident qui a joué un rôle dans la préparation. Ce serait faire oublier les inquiétudes liées aux changements de politique monétaire à la suite de la liquidation boursière de fin septembre.

Malgré les plans de la Réserve fédérale pour aller de l’avant avec la réduction plus tard ce mois-ci et une inflation élevée pointant vers des hausses de taux d’intérêt plus tôt que tard, les investisseurs n’ont pas laissé cette incertitude entraver l’achat d’actions, en particulier d’actions de croissance.

Les actions de croissance ne sont pas encore sorties du bois

La volonté des investisseurs de mettre en veilleuse leurs craintes quant à la diminution et à d’éventuelles hausses des taux d’intérêt a joué un rôle important dans le rebond des actions de croissance comme l’action SOFI ces dernières semaines.

Pourtant, il est peut-être trop tôt pour dire que les actions de croissance sont sorties du bois. Ils pourraient être particulièrement sensibles à tout changement dans les politiques d’argent facile de la banque centrale. En particulier, une augmentation des taux d’intérêt due à des taux d’inflation élevés qui ont jusqu’à présent montré peu de signes d’être « transitoire ».

Avec plus d’un responsable de la Fed adoptant une vision plus belliciste des augmentations des taux d’intérêt, la chance d’en avoir un en 2022 est à la hausse. Ce serait presque certainement mauvais pour SOFI et d’autres valeurs de croissance, ce qui aurait un impact négatif sur leurs riches valorisations. Évalué sur les bénéfices futurs, un taux d’intérêt plus élevé signifie un taux d’actualisation plus élevé et, à son tour, une valeur actuelle plus faible.

La vitesse à laquelle la Fed relèvera les taux l’année prochaine (si elle relève les taux du tout) déterminera si cela provoque une correction ou simplement un atterrissage en douceur pour les actions. Néanmoins, alors que le marché haussa les épaules, pour l’instant, une éventuelle augmentation des taux reste quelque chose qui pourrait faire retomber l’action SOFI.

Le verdict sur SOFI Stock

La plupart des discussions sur SoFi Technologies et la récente ruée sur ses actions se sont concentrées sur des développements spécifiques à l’entreprise. Mais il est important de garder à l’esprit à quel point son rebond est dû à la diminution des inquiétudes concernant la réduction et les augmentations des taux d’intérêt.

Le tapering ne semble pas être quelque chose qui met les actions en mode fusion. Le potentiel de taux d’intérêt plus élevés, cependant, le fait toujours. Cela peut réduire l’attrait des actions SOFI en tant que transaction à court terme. Au lieu de passer à 30 $ par action, de nouvelles inquiétudes sur les taux d’intérêt pourraient le ramener à 15 $ par action à court terme.

Les investisseurs à long terme, cependant, peuvent toujours trouver un achat pour l’action SOFI, même après sa dernière montée en puissance. Autrement dit, en supposant qu’ils puissent supporter toute volatilité qui pourrait survenir dans les mois à venir.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.