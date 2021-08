Ce fan de “Simpsons Hit & Run” a refait le jeu en une semaine à l’aide d’Unreal Engine

Image : Disney / Renard

Bien qu’il ait quelques problèmes, Le Hit & Run des Simpson est devenu un classique depuis sa sortie il y a près de 20 ans. Le jeu a pris le RGT modèle et a ajouté la famille la plus dysfonctionnelle d’Amérique, créant un jeu amusant qui a trouvé un public solide sur PS2, Xbox et GameCube, se vendant à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde.

Malgré le désir évident d’un remake ou d’une suite – et l’intérêt du co-showrunner Matt Selman – il ne semble pas que nous aurons un nouvel épisode de sitôt (Selman dit que “c’est une pieuvre d’entreprise compliquée à essayer de faire cela arrive”, apparemment). C’est pourquoi le modder Reubs a décidé de prendre les choses en main et de recréer le jeu à l’aide d’Unreal Engine 5 – avec des résultats impressionnants.

À l’aide d’un outil créé par un autre développeur, Lucas Cardellini, Reubs a exporté la carte de Springfield du jeu original dans Unreal Engine, puis a utilisé une combinaison d’IA et d’efforts manuels pour ajouter des textures. Il est même allé jusqu’à activer le lancer de rayons et a extrait l’audio de l’original pour que les personnages puissent parler. Ensuite, il s’est attelé à la programmation de tous les éléments de gameplay – tels que les objets de collection – en réunissant finalement le segment d’ouverture du jeu original dans une démo jouable.

Cet exploit était si impressionnant que Joe McGinn, qui était le concepteur principal de The Simpsons Hit & Run, a posté sur le compte YouTube de Reubs pour dire à quel point il aimait la démo :

Bonjour, je suis le concepteur principal du jeu original. Incroyable ce que tu as accompli ! Donne vraiment un avant-goût de ce que pourrait être un remaster complet moderne. Travail impressionnant !

Malheureusement, il semble que les avocats de Disney soient entrés en contact car Reubs a supprimé la démo de son site. Cependant, la réaction du grand public pourrait, espérons-le, convaincre les responsables de tirer quelques ficelles et de faire un remaster – car il y a clairement beaucoup de demande.