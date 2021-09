Ce fer vertical Cecotec élimine les rides et les odeurs sans effort pour seulement 23 € | La technologie

in

Le repassage n’est pas votre truc ? Alors vous avez besoin de ce fer vertical de Cecotec : il élimine les plis et les odeurs sans effort, désinfecte les vêtements en une seule fois et est en vente pour seulement 23,90 euros.

S’ils vous demandent quelles tâches ménagères vous détestez le plus, le repassage sera certainement en haut de votre liste. Et nous ne sommes pas surpris, puisque, si vous n’avez pas beaucoup de pratique, cela prend beaucoup de temps et aussi les résultats ne sont pas optimaux.

Heureusement, la technologie est là pour nous aider. Aujourd’hui, nous disposons de plaques verticales, qui sont plus faciles à utiliser et donnent de très bons résultats. Le Cecotec SmoothForce 2000 Smart est un modèle fortement recommandé et est en vente pour seulement 23,90 euros.

C’est un prix très raisonnable pour cet appareil. Si nous jetons un coup d’œil sur Amazon, nous pouvons voir que les plaques verticales les moins chères ont généralement un prix de départ d’environ 30 euros, cela vaut donc la peine de profiter de cette promotion.

Ce fer à vapeur vertical de 1400W est idéal pour éliminer les plis en quelques secondes sur tout type de tissu, et son prix est étonnamment bas.

Le Cecotect SmoothForce 2000 Smart dispose d’un Tête 2 en 1 adaptée au repassage de toutes sortes de vêtements, des tissus les plus délicats aux plus résistants.

Grâce à son flux de vapeur, ce fer vertical de Cecotec est capable de élimine les plis et les odeurs des vêtements avec peu d’effort, et désinfecte également les tissus en un seul passage. Vous pouvez repasser directement sur le cintre, il n’est donc pas nécessaire d’avoir une planche à repasser ou une surface plane et ferme à proximité.

Le SmoothForce 2000 Smart a une puissance de 1400 W et fournit un débit de vapeur continu avec une pression de 20 – 25 g/min. Cela vous permet d’offrir repassage rapide, efficace et facile.

Il a différents modes d’utilisation : vapeur avec une gâchette, qui expulse la vapeur en fonction du nombre de fois et du temps où la gâchette est enfoncée ; vapeur continue, qui émet de la vapeur sans interruption; mode turbo pour les plis les plus tenaces ; et mode éco pour économiser de l’énergie.

Si vous souhaitez jeter un œil à d’autres modèles, nous rassemblons ici les meilleures plaques verticales que vous pouvez acheter. En termes de prix et de performances, l’un des modèles les plus similaires en vente actuellement est le Tristar ST-8916, qui coûte 25,89 euros sur Amazon.

