Ce fer vertical est indispensable pour voyager : il coûte 27 euros et prépare vos vêtements en quelques secondes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est l’été et la période des voyages, mais personne ou presque n’emmène le fer en vacances, mais que diriez-vous d’un modèle à vapeur vertical ? Il y en a qui sont étonnamment abordables.

De moins en moins est repassé, et c’est quelque chose d’évident surtout parmi les nouvelles générations. D’où les nombreuses astuces qui émergent sans cesse pour éliminer les plis sans avoir à brancher le fer, que ce soit à l’étalage ou à l’ancienne, avec l’astuce de la douche et de la vapeur.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Les fers verticaux sont de plus en plus à la mode, vous permettant d’éliminer les plis en quelques secondes et avec peu d’effort. En plus, ils sont très bon marché : Cecotec vend un de ses modèles pour seulement 26,90 euros et avec la livraison gratuite !

Ce fer vertical est parfait pour voyager. Il est doté d’un écran tactile et d’une brosse de lissage, ainsi que de deux modes pour éliminer tous les plis des vêtements en quelques secondes.

C’est une bonne affaire pour cette marque espagnole, originaire de Valence, qui compte plusieurs autres modèles aux caractéristiques différentes : plus de capacité de réservoir, plus de puissance ou sans fil, pour ne citer que quelques exemples.

De par sa taille, il est idéal pour l’emmener en voyage ou dans votre résidence secondaire, bien que pratiquement tous ceux qui l’essaient finissent par retirer le vieux fer et sa table respective, quelque chose qui devient peu à peu totalement obsolète.

Prenez note des meilleurs et des plus curieux appareils électroménagers de Cecotec, le fabricant espagnol qui triomphe grâce au bon rapport qualité-prix de ses produits.

Un avantage supplémentaire du repassage à la vapeur est qu’en plus de faire disparaître les plis, il désinfecte également, ce qui de nos jours n’est pas mal non plus.

C’est assez puissant, à 1400W, et chauffe en seulement 30 secondes, donc même si vous devez l’utiliser rapidement pour repasser une chemise avant de partir, c’est beaucoup plus pratique que toute autre méthode.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Entre les deux modes, vous pouvez facilement basculer à l’aide de son écran tactile, ce qui vous permet d’adapter la quantité de vapeur et la température au tissu que vous souhaitez traiter, car tous n’ont pas besoin de la même pour éliminer les plis.

Comme pour presque toutes les commandes passées dans le magasin Cecotec, la livraison est gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne avec une livraison en 48-72 heures ouvrables environ.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.