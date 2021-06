Ce film a vendu plus d’un million de Blu-Ray et DVD au Japon en trois jours | Divertissement

Guardians of the Night : Infinity Train, le film d’animation Kimetsu no Yaiba, prend une fois de plus le Japon d’assaut, vendant plus d’un million de Blu-Ray et DVD en seulement trois jours.

Avec les services de streaming couronnant l’un des outils les plus utilisés dans le domaine du divertissement, on pourrait penser que le format physique dans les films et séries il est de plus en plus mort. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Du moins au Japon, puisque Kimetsu no Yaiba : Infinity Train (ici connu sous Gardiens de la nuit : Train à l’infini) balaie à nouveau les ventes dans son format physique.

Au fur et à mesure que Kotaku collecte, le lancement de la édition physique de Kimetsu no Yaiba : Infinity Train vendu un total de 804 079 disques DVD, Blu-Ray et Blu-Ray en édition limitée, qui contiennent des illustrations exclusives, un CD avec la bande originale du film et un DVD avec des extras supplémentaires.

Le deuxième jour, 173 146 disques Blu-ray et DVD supplémentaires ont été vendus, tandis que le troisième jour, il a déplacé 96 945 disques supplémentaires, vendant un total de 1 074 170 exemplaires au cours de ses trois premiers jours de vente au Japon. Nous ne sommes pas surpris d’un film qui a triomphé au box-office au point de dépasser Spirited Away en tant que film le plus rentable de l’histoire du Japon.

Servant de pont entre la première et la deuxième saison de l’anime en adaptant l’un des arcs du manga, le Film Kimetsu no Yaiba Cela commence avec Tanjirô, Nezuko, Zenitsu et Inosuke qui montent dans le Train Infinity car il y a de nombreux cas de disparitions de personnes à l’intérieur dues à l’attaque soudaine d’Enmu, un démon récemment sorti des cellules de Muzan Kibutsuji, le démon qui a transformé Nezuko massacré toute la famille de Tanjirô. Heureusement, ils ne seront pas seuls, car Kyojuro Rengoku, Pilier de la Flamme du groupe de chasseurs de démons, est également à l’intérieur du train.

Film La Garde de Nuit : Le Train de l’Infini Il est sorti en salles en Espagne le 23 avril 2021 par Selecta Vision et son succès a été écrasant, levant plus d’un million d’euros. Bien que la première saison de l’anime n’ait pas encore débarqué dans ces régions, Selecta a confirmé qu’elle sera disponible en Espagne très prochainement.

Avec le film sorti en format physique, les fans ont désormais le cap sur Kimetsu no Yaiba saison 2, qui sortira au Japon cet automne 2021. En attendant, nous vous rappelons ici notre critique de Night’s Watch: Infinity Train et les raisons pour lesquelles c’est l’un des films d’animation les plus essentiels de ces dernières années.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.