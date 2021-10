Ce film d’action passionnant de Ryan Reynolds est sur le point de quitter Netflix

C’est assez incroyable de regarder la seconde vie que Netflix est capable de donner à toutes sortes d’émissions de télévision et de films oubliés, qui disparaîtront dans l’éther, puis ressusciteront en grande partie sur le streamer populaire. Un bon exemple de cela est venu il y a quelques semaines, lorsqu’un film d’action de Ryan Reynolds de 2012 qui met également en vedette Denzel Washington a frappé la banderole. Le film est Safe House, qui n’a pas vraiment retenu l’attention lors de sa première diffusion. Pourtant, comme nous l’avions noté à l’époque, les utilisateurs de Netflix ont immédiatement diffusé le diable – envoyant le titre en flèche jusqu’au sommet du tableau des films les plus regardés du streamer.

Comme mentionné ci-dessus, cependant, si vous n’avez pas encore vérifié celui-ci? Eh bien, le temps presse. Safe House sortira de Netflix le 15 novembre.

Dans le film, Reynolds joue un agent de la CIA. Il est chargé de déplacer un criminel dangereux loin d’une maison sûre vulnérable. Outre Reynolds et Washington, le casting comprend également Vera Farmiga, Brendan Gleeson et Sam Shepard. Le synopsis Netflix de Safe House décrit l’intrigue ainsi : « L’agent de la CIA Matt Weston doit faire sortir un dangereux criminel d’une maison sûre de l’agence qui a fait l’objet d’attaques et l’amener dans un endroit plus sûr.

Scène de poursuite en voiture du film « Safe House » (2012) avec Ryan Reynolds. Ce n’est pas un mauvais film, il tient aujourd’hui la place d’un thriller d’action. Met également en vedette Denzel Washington. pic.twitter.com/wHhtz9Yl8N – James Abrams AKA CabCat (@cabcat5) 26 juillet 2019

Pourquoi le film a-t-il connu une popularité instantanée une fois arrivé sur Netflix ? C’était sans doute à cause d’une sorte d’effet de halo Ryan Reynolds. Son film Free Guy, par exemple, a été l’une des choses les plus amusantes que j’ai jamais vues dans un cinéma cette année.

Malheureusement, ce vieux film de Reynolds n’a pas vraiment résisté au fil du temps pour être un succès auprès des critiques. Chez Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de 53% de critiques. C’est basé sur 194 critiques, comme celle-ci du magazine Empire, qui se prononce sur le film : « Un espionnage assez excitant, mais coincé avec une intrigue transparente. Washington et Reynolds sont regardables, mais pas exactement étirés par ces rôles. »

Bande-annonce de Safe House Netflix

Si la perspective de voir Reynolds se livrer à des espions à la Jason Bourne semble séduisante, consultez la bande-annonce de Safe House ci-dessous pour vous mettre encore plus en appétit.

Les critiques pourraient ne pas penser que cela représente le grand art. Mais les téléspectateurs, cependant, semblent être très satisfaits du film. Il a un meilleur score d’audience sur Rotten Tomatoes, par exemple – 63%, sur la base de plus de 100 000 notes. Il y a aussi beaucoup de sentiments positifs à propos du film sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter, par exemple, a noté que même si le thriller n’innove pas vraiment, c’est « une montre amusante », quoi qu’il en soit.