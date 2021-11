Ce film d’action violent est l’un des films les plus regardés sur Netflix

Un thriller d’action sous le radar appelé Seized – dont l’intrigue ressemble étrangement à Taken de Liam Neeson – est actuellement l’un des films les plus regardés sur Netflix. Et si vous n’avez pas entendu parler de celui-ci ? Ce n’est pas grave, car il y a presque toujours des bizarreries, des titres de dormeur et des casse-tête qui se retrouvent à tout moment dans cette liste des 10 meilleurs de Netflix. Mais dans cet article, nous avons ce qu’il vous faut.

Sur le papier, au moins, Seized ressemble à un thriller d’action peint par numéros et a recueilli des critiques qui tendent à le confirmer. Fondamentalement, selon Rotten Tomatoes, le film raconte l’histoire d’un ancien agent des forces spéciales, dont le fils est kidnappé. Et l’ancien agent « doit désormais éliminer trois dangereux syndicats du crime, s’il veut revoir son fils vivant ». Alors oui, comme je l’ai dit, ça rappelle un peu Taken, jusqu’à un titre tout aussi laconique. En fait, les deux sont synonymes l’un de l’autre.

Films les plus regardés sur Netflix

Au moment d’écrire ces lignes, Seized est actuellement le film n°5 le plus regardé sur Netflix. Pour être plus précis, il figure actuellement à cet endroit sur la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis, bien que le streamer conserve également deux autres classements. Il s’agit d’une liste des 10 meilleures émissions de télévision pour les États-Unis, puis d’une liste combinée de films et d’émissions de télévision.

Le film a été réalisé par Isaac Florentine et écrit par Richard Lowry. Les stars incluent Scott Adkins, Mario Van Peebles et Karlee Leilani Perez.

Une critique du Guardian a attribué à Seized un ho-hum de 2/5 étoiles, le déplorant comme un « beat-’em-up transfrontalier standard ». La critique continue : « Avec son titre d’un mot au participe passé, c’est comme si les fabricants n’essayaient même pas de cacher qu’il s’agissait essentiellement d’une imitation de Taken, avec des étoiles de puissance beaucoup plus faible et des emplacements moins chers. » Cependant, la critique fait l’éloge des scènes d’action et des efforts qu’Adkins apporte à ce rôle. Alors, qui sait, les fans de grands titres d’action impétueux pourraient finir par apprécier celui-ci.

Bande annonce du film saisi

Si vous voulez toujours le vérifier vous-même – et beaucoup d’entre vous le font apparemment, compte tenu de sa place de choix dans la liste des 10 meilleurs de Netflix – la bande-annonce est intégrée ci-dessous. Soit dit en passant, le film est sorti l’automne dernier. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi il s’est glissé sans trop de préavis puisque la pandémie était toujours une priorité pour tout le monde. Plus que maintenant, en tout cas.

La liste des 10 meilleurs

En attendant, consultez le récapitulatif complet d’aujourd’hui des 10 meilleurs films du moment sur Netflix. Une liste qui comprend, comme nous l’avons noté dans cet article, Saisie juste au milieu à #5.

Nous avons inclus des liens vers la page de destination Netflix de chaque titre ci-dessous. Vous pouvez également consulter notre couverture récente de certains des titres ici. Des exemples de ces derniers figurent également parmi les versions les plus en vue de Netflix ces derniers temps, notamment Red Notice, The Harder They Fall et Army of Thieves.

