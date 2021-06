Ce film d’animation a triomphé comme peu d’autres lors de sa première semaine sur Netflix | Divertissement

Selon les dernières données fournies par les cotes de diffusion, le film Netflix The Mitchell Against the Machines a été la production la plus regardée au cours de sa première semaine, dépassant les séries de grands noms en termes de visionnage.

Peu de gens peuvent être surpris à ce stade que The Mitchells Against the Machines ait été un succès retentissant pour Netflix, puisque le film vient de Sony Animation, le même studio qui a apporté l’excellent Spider-Man: A New Universe et a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation avec.

Tandis que le film d’animation Il est resté en première position de Netflix pendant un certain temps, ce n’est que maintenant que l’ampleur de son succès est connue. Grâce à Nielsen, un site qui affiche les notes des services de streaming, nous avons pu constater le succès du film Netflix.

Récemment, le site a publié les données de transmission relatives au 3-9 mai 2021, la semaine au cours de laquelle le Le film Les Mitchells contre les Machines au catalogue Netflix. Selon les données fournies, le film a été diffusé pendant 853 millions de minutes au cours de cette semaine. Le deuxième film le plus important de la liste, No Regrets, a diffusé près de 30 millions de minutes de moins.

La chose la plus surprenante à propos de ces données est que Les Mitchells contre les machines ont dépassé les séries renommées qui, logiquement, ont une durée globale plus longue par rapport à un film. En le comparant à Grey’s Anatomy, le deuxième titre le plus regardé au cours de cette semaine, la série compte un total de 370 épisodes d’environ 40 minutes chacun et “seulement” 733 millions de minutes de streaming pendant cette période, une différence très remarquable avec respect à Film Netflix.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.