Ce film de monstre à indice d’octane élevé explose en streaming • .

Certains des films sortis au cours de la première année de la pandémie, comme Tenet de Christopher Nolan, avaient derrière eux une énorme opération publicitaire et ont suscité une tonne de buzz avant la sortie. Beaucoup d’autres, cependant, ne l’ont pas fait. Love and Monsters du réalisateur Michael Matthews – qui chauffe actuellement les charts de streaming sur des services comme Hulu et Paramount + – tombe définitivement dans la catégorie « n’a pas eu assez de fanfare ».

Cela ne veut pas dire, cependant, que le public ne le trouve pas, néanmoins. En effet, il continue d’y avoir une base de fans assez vocale pour le film qui est active sur les réseaux sociaux. De plus, les comptes stan de Love and Monsters et des critiques largement positives – y compris les notes assez stellaires que le film a obtenues sur Rotten Tomatoes. Mais nous allons entrer dans tout cela ci-dessous.

Film Love and Monsters, en streaming maintenant

De quoi ça parle? Selon le synopsis officiel du film, l’histoire est la suivante. « Sept ans après la Monsterpocalypse, toute l’humanité a été forcée de vivre dans des colonies souterraines. Lorsque Joel Dawson (Dylan O’Brien) renoue à la radio avec sa petite amie du lycée Aimee, qui vit sur la côte à 80 miles de là, il recommence à tomber amoureux d’elle.

« Joël se rend compte qu’il ne lui reste plus rien sous terre. Et malgré tous les dangers qui se dressent sur son chemin, il décide qu’il doit s’aventurer pour trouver son véritable amour.

Le casting de Love and Monsters comprend, en plus d’O’Brien, Jessica Henwick. Elle joue la chérie du lycée. Et, sur une note sans rapport, elle fait également partie de la distribution de l’un des films les plus attendus de 2021 (The Matrix Resurrections).

Les autres membres de la distribution de Love and Monsters incluent Michael Rooker et Ariana Greenblatt. “Dans un monde infesté de monstres”, poursuit le matériel de presse du film, “Joel (Dylan O’Brien) apprend que sa petite amie du lycée (Jessica Henwick) n’est qu’à 85 miles.”

Cela fait sept ans qu’ils ont été séparés par un soulèvement monstrueux. Maintenant? Joel doit découvrir son héros intérieur. Ce qui nécessite de “faire face à des dangers inconnus lors de l’impossible voyage pour être avec la fille de ses rêves”.

Réaction

Au moment d’écrire ces lignes, Love and Monsters a un score d’audience assez stellaire de 89%. C’est basé sur plus de 50 évaluations d’utilisateurs vérifiées.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’équation ? Le film a également un score de critiques encore plus impressionnant de 94% sur le site Web d’agrégation de critiques. C’est basé sur 108 critiques, comme celle-ci du Radio Times qui dit, en partie : « Cela ne brise pas le moule, mais Love and Monsters est un film de genre amusant et rapide avec son cœur gluant au bon endroit. “

Flickering Myth a fait encore plus d’éloges sur le film, avertissant les téléspectateurs que vous rejetez celui-ci comme un tarif ordinaire pour jeunes adultes à vos risques et périls. « Parce que vous passerez à côté d’une aventure de la fin du monde aussi enrichissante sur le plan émotionnel qu’amusante.