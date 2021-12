Ce film de Noël est le titre n ° 1 de Netflix pour enfants en ce moment

Le dernier fantasme de vacances à gros budget de Netflix s’avère être un succès majeur parmi les abonnés. Emmenant les téléspectateurs dans le monde mystique des elfes, de la magie et des animaux parlants, le film de vacances réalisé par Gil Kenan en 2021 A Boy Called Christmas s’est taillé une place parmi les titres les plus populaires de la plateforme de streaming, allant même jusqu’au sommet du streaming graphiques sur Netflix Kids.

Adapté du livre à succès de Matt Haig et présenté en première sur la banderole le mercredi 24 novembre, A Boy Called Christmas se concentre sur Nikolas, un garçon ordinaire qui rencontre son destin lorsqu’il part dans le nord enneigé aux côtés de son renne têtu Blitzen et sa fidèle souris de compagnie à la recherche de son père, qui part à la découverte d’Elfhelm, le village légendaire des elfes. Alors qu’il s’aventure dans le nord, Nikolas découvre son véritable destin, Netflix décrivant le film comme une « histoire magique, comique et attachante ». Le film met en vedette Henry Lawfull, Toby Jones, Sally Hawkins, Kristen Wiig, Michiel Huisman, Zoe Colletti, Stephen Merchant (voix), Joel Fry, Rune Temte, Jim Broadbent et Maggie Smith, Kenan étant également co-scénariste. au directeur.

Moins d’une semaine après sa première, le film est entré dans les charts de streaming, atteignant le n ° 9 au total, juste derrière des titres tels que Cowboy Bebop, A Castle for Christmas et True Story, le lundi 29 novembre. Parmi les films, il était n ° 4 de la plate-forme américaine du streamer devant d’autres titres de vacances comme The Holiday, The Christmas Chronicles et The Christmas Chronicles: Part 2. Bien que son classement ait faibli, A Boy Called Christmas connaît toujours un grand succès sur Netflix, assis comme les 9 titres les plus populaires sur Netflix. États-Unis à partir du mardi 30 novembre et s’assurant une place en tant que titre n ° 1 le plus populaire sur Netflix Kids, devançant Cocomelon, The Thundermans, The Christmas Chronicles et Extinct.

S’adressant à PopCulture.com à propos du film, Kenan a déclaré que son espoir avec A Boy Called Christmas était de « montrer au public que nous pouvons toujours raconter de purs contes de fées dans notre monde cinématographique moderne, qu’il existe un moyen d’apporter tous les grands outils du cinéma pour raconter quelque chose de simple, de beau, d’humain et d’émotionnel. » Kenan a ajouté qu' »il se trouve qu’il s’agit d’une histoire de Noël qui nous permet d’intégrer tous ces éléments ».

En plus de A Boy Called Christmas, Kenan a également dirigé Monster House en 2006, également disponible sur Netflix, et a co-écrit Ghostbusters: Afterlife, qui est maintenant en salles. Pendant ce temps, pour ceux qui recherchent plus de titres de vacances à diffuser, Netflix a publié sa gamme annuelle de streaming Here for the Holidays, avec un nouveau contenu qui devrait être déployé jusqu’à la fin décembre. Vous pouvez consulter la programmation complète en cliquant ici.