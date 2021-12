Ce film de science-fiction bourré d’action sur Netflix a tout le monde collé à leurs écrans

Rian Johnson a eu l’une des carrières les plus intéressantes de tous les réalisateurs actuellement en poste. En 2005, il a annoncé sa présence avec le thriller noir Brick, avec Joseph Gordon-Levitt. 12 ans plus tard, il était derrière la caméra sur Star Wars : Les Derniers Jedi réalisant Mark Hamill, Carrie Fisher et Daisy Ridley. Peu de films modernes ont généré une réaction aussi intense. Johnson a rapidement rebondi avec Couteaux sortis, qui a reçu des éloges quasi universels de la part des critiques et des cinéphiles. Mais aujourd’hui, nous revenons en arrière pour discuter de l’un des premiers succès de Rian Johnson : Looper.

Looper est maintenant en streaming sur Netflix

« En 2044, un mercenaire s’enrichit en tuant des gens qui sont renvoyés d’un autre temps », lit-on dans le journal de Looper sur Netflix. « Mais que fera-t-il lorsque sa nouvelle cible sera son futur lui-même ? »

Looper, comme Brick, met également en vedette Joseph Gordon-Levitt, mais cette fois en tant que tueur à gages susmentionné (appelé «loopers»). Bruce Willis joue la future version de Gordon-Levitt. Après avoir réussi à tuer l’ancienne version de lui-même dans une chronologie, Joe revient pour modifier l’histoire lorsque la tragédie frappe. Le casting comprend un certain nombre d’acteurs bien connus, dont Emily Blunt, Paul Dano et Jeff Daniels.

Looper était le troisième long métrage de Johnson, et de loin son plus ambitieux, du moins à l’époque. Les critiques étaient excellentes – Looper a une note de 93% sur Rotten Tomatoes avec 270 critiques. C’est également l’un des 10 films les plus populaires sur Netflix après avoir rejoint la bibliothèque le 1er décembre.

Le score d’audience est également supérieur à 80%. Avec tout cela à l’esprit, il est facile de comprendre pourquoi Disney était prêt à tenter sa chance avec Johnson avec sa franchise Star Wars ravivée. Sa carrière était sur le point de décoller.

Bien sûr, nous savons tous ce qui s’est passé ensuite avec Les derniers Jedi, mais les fans de Johnson savaient dès le départ que le cinéaste aime jouer avec les attentes du public. Il le fait certainement dans Looper.

Looper est facilement l'un des meilleurs films de science-fiction disponibles à regarder sur Netflix, et le sera jusqu'à ce qu'il parte inévitablement pour un autre service dans les mois à venir.

